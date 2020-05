Nazarena Vélez reveló su adicción a las anfetaminas

“Fui adicta”, escribió Nazarena Vélez en Instagram para presentar un video en el que en primera persona confiesa su adicción a las pastillas para adelgazar y relata el día en que encontró el límite.

Al respecto, recordó que sus problemas comenzaron a los 14 años, cuando en los castings le decían que estaba “gordita” siendo que medía 1.72 y pesaba 50 kilos: “Empecé a hacer idioteces que te arruinan la vida y el organismo como tomar laxantes y diuréticos”, reconoció.

Luego se metió de lleno en el consumo de anfetaminas y dijo que las tomó durante 10 años, aún sabiendo que eran malísimas, pero conforme por su resultado mágico.

En esta línea recordó que el límite fue un día que creyó que se moría: “A mí me salvaron la vida mis viejos. Un día me pasé de pastillas, me levanté con el corazón acelerado, pensé que me había agarrado un infarto. (...) Tenía 35 años, le conté a mi mamá que me había mandado una cagada. Se vinieron de Puerto Madryn y se quedaron tres meses al lado mío”.