Nicholas Gonzalez: “Me encantaban los domingos en casa viendo viejos westerns”

La nueva temporada de La Brea ya está disponible en Universal Plus y Nicholas Gonzalez encarna en ella a Levi. Hablamos en exclusiva con él para saber más detalles de su trabajo y sus orígenes en la actuación.

—¿Cómo conseguiste tu primer trabajo en la industria?

—Mi primer show, Resurrection Boulevard, lo conseguí al final de mi primer año en Los Ángeles. Fui muy afortunado. Pero curiosamente, el espectáculo se me presentó justo cuando mi abuela había fallecido. Y era un guion realmente genial. Pero recuerdo todo lo que pasó con mi familia y yo solo pensaba: tengo que estar con ellos. Volé a Texas y estuve con mi familia en el funeral. Y luego volví a casa y alrededor de un mes más tarde Resurrección Boulevard llegó a mi escritorio de nuevo, ya que todavía estaban buscando al protagonista, habían visto a todo el mundo y habían hecho audiciones de boxeo a todo el mundo, que me alegra no haber tenido que hacer, porque yo había boxeado solo un poco, ya sabes, en ese momento. Y entonces llegué y tuve una audición, probablemente una de las peores experiencias de audición: el casting fue realmente desdeñoso, como si yo ni siquiera fuera el tipo que querían. Y tuve mucha suerte de que me haya traído de vuelta el director y el productor ejecutivo y creador. Este tipo por alguna razón no creía que yo iba a ser el elegido. Pero me vieron y ahí las campanas sonaron. Tuve que hacer una prueba, por supuesto, y tuve que leer con Michael de Lorenzo en una sala llena de ejecutivos y tuve una emotiva escena con el hermano en una habitación de hospital. Pero luego conseguí el trabajo y tuve tres años de escuela, esencialmente. Ese fue mi entrenamiento porque estaba rodeado de todas estas leyendas: Elizabeth Peña, Louis Gosset Jr., estrellas invitadas como Rubén Blades y otras personas increíbles. Y llegué a trabajar con ellos y no sabía nada. Quiero decir, miro hacia atrás ahora, no sabía nada, pero así fue como me “corté los dientes”.

—Has mencionado a algunos de los grandes actores, actores hispanos, actores latinoamericanos. Me gustaría saber: ¿cuál es tu conexión con la cultura latina?

—Bueno, mi conexión, ya sabes, soy tejano. Hemos estado en Texas desde que era México, ya sabes, no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó a nosotros. Pero ese es mi origen: tejano de la cultura mexicana de la zona de Texas, familia de Monterrey, Guadalajara. Esa es mi conexión con la cultura latina.

—Mencionaste Resurrection Boulevard, pero fuiste parte de varios programas icónicos, ¿hay alguno que te guste más que otro?

—The Good Doctor es una especie de “representante”, y además pude doblar varios personajes de series animadas. Fue un viaje tan divertido e inesperado para mí, y quiero hacer más doblaje y más animación. Y, ya sabes, he hecho Padre de Familia y American Dad, y todos estos programas de los que soy un gran fan. Luego entro y es un poco intimidante porque hay artistas increíbles en esas salas. Pero a veces tengo la oportunidad de caminar entre ellos.

—Presentas en Universal Plus la segunda temporada de La Brea. Me gustaría saber: ¿qué es lo que más te gusta de la serie y de Levi, tu personaje?

—Lo que más me gusta de la serie es que siempre hay algo nuevo. Cada vez que recibimos un guion, nos preguntamos qué está pasando. Nosotros también queremos respuestas, pero siempre te quedas satisfecho con alguna parte de la historia. Siempre te están dando algún núcleo de verdad, o alguna revelación siempre está sucediendo. Así que no te quedas esperando, ya sabes, algo que no vale la pena. Creo que siempre está dando sus frutos. Me gusta eso de la serie, sé que está estructurada de esa manera y creo que es muy inteligente. Lo que me gusta de Levi es que me encanta interpretar figuras militares, personajes. Me encanta eso de pisar en esas botas de héroes. Y me encanta que normalmente sea un personaje fuerte, leal y digno de confianza que se encuentra en una situación extrema y que tiene que enfrentarse a haber actuado en contra de las elevadas normas éticas que se ha impuesto a sí mismo. Y ahí es donde creo que está la lucha. Eso es interesante para mí.