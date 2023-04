Michel Noher: “Limbo va por un carril totalmente distinto a todas las otras series”

Con una carrera que trasciende fronteras, Michel Noher es parte de Limbo, la serie de STAR+ que pronto estrenará nueva temporada. Con él hablamos en el lanzamiento de la primera entrega, en exclusiva.

—La serie habla de inclusión, de diversidad, de vínculos, ¿qué es lo que más te gustó del proyecto?

—A mí me gusta, ahora que pude ver la serie, que va por un carril totalmente distinto a todas las otras series que he visto últimamente. Y eso me parece muy valiente y disfruto de verlo. Hay algo que creo que no despierta esta voracidad que tienen últimamente las series, ¿no? Como del consumo rápido, maratonearla. Como que te va entrando en un mundo, tiene algo más cinematográfico para mí en algún punto y eso yo lo disfruto y lo destaco.

–A la hora de construir un personaje, ¿sos de juzgarlo? O sea, ¿te llega el guion, ves las cosas que hace, juzgás a ese personaje o simplemente te ponés el traje que te propone el guion?

—No, la búsqueda, en general, es al contrario. El no jugar, el entrar ahí, el entender de dónde viene y por qué una persona puede reaccionar de la manera que reacciona. Últimamente, a mí sí me pasa con los personajes que estoy disfrutando más de las partes en las que no estoy de acuerdo con cómo reaccionan, que antes no me pasaba. Antes había algo muy de defender el personaje. Que tenía que gustarme mucho, ser bastante perfecto en algún punto o justificarlo mucho. Y últimamente me está gustando encontrarme en las irracionalidades de los personajes. En las partes quizás menos políticamente correctas, menos agradables de ver. Pero que en realidad son lo humano.

—En Limbo pasa mucho, pero, ¿qué locuras hiciste por un amigo?

—Creo que nada, medio básica por ahí la respuesta. Pero la amistad se trata para mí de estar, de estar ahí en ese momento en que hace falta. Sea un momento brillante o un momento muy oscuro, ¿no? Porque acompañar en los momentos brillantes también a veces no es fácil. Entonces me parece que tiene que ver con eso, con estar, no faltar.

—¿Por qué tenemos que ver Limbo?

—Porque es una serie que va por otro carril de la mayoría de las series a las que estamos acostumbrados. Porque es una serie hecha, no íntegramente, porque hay una parte en España, pero prácticamente en Argentina. Todo el equipo creativo es de acá. Y que va por un lugar que no estamos acostumbrados a mostrar. Estamos muy acostumbrados a ver series que están muy bien hechas y que tienen que ver con el mundo de la marginalidad. Y en este caso es la marginalidad contraria, digamos, ese menos del 1% del mundo. Que bueno, al final son marginales también porque es un espacio muy pequeño. Lo que pasa es que dominan todo. Eso habría que trabajarlo. Pero creo que es interesante de ver, desde Argentina, cómo podemos producir una serie de este nivel. Y hablando de otra manera y de otras realidades. De hecho, fijate que es una de las pocas series del mundo.