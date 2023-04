Adiós a Lasse Wellander, guitarrista de ABBA

ABBA es sin lugar a dudas una de las bandas más conocidas a nivel mundial. La historia de la música occidental y de la música pop no pueden pensarse si se obvia ese nombre. Sus canciones están en la retina emocional de varias generaciones. Y un músico fundamental para que ello suceda fue el guitarrista Lasse Wellander, quien grabó en los discos más importantes de la agrupación y falleció el pasado viernes a causa de un cáncer.

La familia dio a conocer la triste noticia durante la tarde de ayer a través de un comunicado en el que expresaron: “Con una tristeza indescriptible tenemos que anunciar que nuestro amado Lasse se quedó dormido”. Allí además agregaron: “Un músico increíble y humilde como pocos, pero sobre todo fuiste un maravilloso esposo, padre, hermano, tío y abuelo. Amable, seguro, afectuoso y amoroso… y mucho más”.

Había nacido en 1952 y desde muy temprano estuvo vinculado al mundillo musical de su país. Se inició en la banda Peps & Blues Quality en el verano de 1968. Aunque aquella agrupación se disolvió bastante pronto, en la primavera de 1970, luego siguió bajo otro nombre y con esta nueva formación acompañaron a Ted Gärdestad en sus giras por festivales folclóricos en 1973, 1974 y 1976. Junto con Mats Ronander formaron el dúo Wellander & Ronander. Pero el tocaría el cielo con las manos a partir de su vínculo y sus trabajos con la banda ABBA.

La mítica agrupación formada en Estocolmo estaba conformada por Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson y Anni-Frid “Frida” Lyngstad. El nombre ABBA es un acrónimo formado por las primeras letras del nombre de cada miembro (Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid). Así las cosas, Wellander comentó alguna vez sobre sus inicios: “Björn y Benny habían escuchado a nuestra banda tocar en un club de Estocolmo llamado Alexandra’s. Les gustaba qué y cómo tocábamos, incluso si nuestra propia música era muy diferente a la de Ted. Conocí a Björn y Benny antes de eso, pero nos sorprendió un poco que nos preguntaran. Luego vinieron a un ensayo en algún momento del 74 y me preguntaron si quería hacer una sesión de ABBA”. Finalmente Lasse realizó su primera sesión con las leyendas del pop en octubre de 1974, durante las sesiones de grabación de las canciones Intermezzo No.1″ y Crazy World.

Poco después de ello, su performance y estilo gustó tanto que terminó convirtiéndose en el guitarrista principal de los álbumes del grupo y estuvo de gira con ellos en 1975, 1977, 1979 y 1980. De hecho, aun luego de que ABBA se separara en 1982, Wellander siguió trabajando junto a los compositores Benny y Björn.

Sus excompañeros también lo despidieron

El ambiente internacional de la música pop está de luto. Sin lugar a dudas, algunas de las melodías y de las guitarras de Wellander están en la memoria musical de miles y miles. Su paso por ABBA fue importantísimo e innegable. Y así lo hicieron saber los mismos músicos de ABBA que lo despidieron tras conocerse su fallecimiento.

En un comunicado oficial que difundió la CNN expresaron: “Lasse era un querido amigo, un tipo divertido y un excelente guitarrista. La importancia de su aporte creativo en el estudio de grabación, así como su sólido trabajo de guitarra en el escenario, fue inmenso”. Y luego agrega: “Lamentamos su trágica y prematura muerte y recordamos las amables palabras, el sentido del humor, el rostro sonriente, la brillantez musical del hombre que desempeñó un papel tan integral en la historia de ABBA. Será profundamente extrañado y nunca olvidado”.

Vale recordar que Wellander participó de las bandas sonoras de las películas Mamma mia y Mamma mia! Here we go again. Además de ello, tuvo una fructífera carrera como solista que le valió el premio conmemorativo Albin Hagström de la Real Academia Sueca de Música en 2005 y también el prestigioso premio especial Studioräven Award de la Unión de Músicos Suecos por su trabajo como músico de sesión.