Nick Carter presenta su defensa ante las acusaciones de abuso

Durante los últimos días de la semana pasada se conoció que el cantante de la banda Backstreet Boys está siendo investigado por denuncias de abuso sexual, presentadas en un tribunal de Nevada. Pero ahora trascendió que esta semana esa causa podría tener un giro a favor del cantante.

¿Cuáles fueron las denuncias? Tres mujeres presentaron demandas en las que aseguran haber sido violentadas y abusadas por él. Una de ellas sostiene que los hechos ocurrieron cuando esta tenía 17 años, luego de un concierto de la banda en Tacoma, durante el año 2001. Según pudo saberse por la prensa especializada, la víctima declaró que Carter le habría dicho “que iría a la cárcel si le contaba a alguien lo que pasó entre ellos. Dijo que era Nick Carter y que tenía el poder para hacer eso”. Las otras dos presentaciones señalan hechos similares ocurridos durante el 2003, y en cada caso las mujeres solicitan una indemnización monetaria no especificada superior a 30.000 dólares.

Ahora bien, acaba de conocerse la respuesta legal que Carter junto a su equipo de abogados presentó frente a las demandas. El propio Nick negó tales acusaciones —agresión y angustia emocional es lo que señalan las víctimas—, en tanto que su defensa presentó una contrademanda en la que alegó “difamación, asociación delictuosa y abuso de proceso legal por parte de tres sujetos implicados”. Así las cosas, la jueza del tribunal del distrito del condado de Clark, Nancy Allf, dio lugar a esta presentación y eso da la posibilidad a Carter de continuar defendiendo su inocencia y solicitar una compensación de más de 2,3 millones de dólares por daños y perjuicios.

Melissa Schuman y su padre Jerome Schuman son dos de los involucrados, y sobre ellos se refirieron desde el equipo de abogados defensores. “Durante años, Melissa y Jerome Schuman han conspirado con cualquiera a quien pudieran manipular para presentar acusaciones falsas contra Nick Carter, en un descarado intento por enriquecerse a costa de él”, expresaron en un comunicado. Frente a esta situación, la respuesta de una de las demandantes no se hizo esperar. Dado que Margot Mabie, abogada de la tercera denunciante, expresó: “Este caso ilustra cuánto tiempo, coraje y perseverancia se necesita para que las víctimas y los sobrevivientes denuncien abuso sexual de menores y busquen justicia”. Y agregó: “A pesar de las numerosas quejas sobre la conducta pasada de Carter hacia las mujeres jóvenes, sus víctimas continúan luchando para responsabilizarlo públicamente por los daños que les ha causado”.

Por lo pronto, en estas semanas venideras quedará ver y estar al pendiente sobre el curso que tomará la contrademanda presentada por Carter. La estrella saltó a la fama como miembro de la banda pop Backstreet Boys en 1993, con la que conquistó el mundo. En paralelo, a partir de 2002, lanzó su carrera solista editando hasta el momento tres álbumes en solitario, Now or Never, I’m Taking Off y All American.