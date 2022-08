Nico Cotton, el nombre de la música

Nico Cotton es un productor, ingeniero de mezcla y compositor argentino tres veces nominado a los Latin Grammys. Es ganador de varios Premios Gardel y colaborador de artistas como Wos, Cazzu, Nicki Nicole, Tiago PZK y Louta entre otros. Además, compuso la música de la serie El Reino (Netflix), donde también colaboró en la composición y en la producción de la canción de Cazzu Sobre mi tumba, tema principal de la propuesta. Con él hablamos sobre su gran presente.

—¿Qué sentís al recibir tantas nominaciones para los Premios Gardel?

—Es raro porque el premio no es directo para mí. No son 17 nominaciones para mí, sino para proyectos en los que aportás, sos muy parte, porque estás en la mezcla o en la producción. Pero es un poco una celebración en conjunto con el proyecto y obvio que garpa decir “marketineramente”, que son 17 nominaciones, pero son más que nada para artistas o proyectos y se celebra en conjunto.

—No niegues que son tuyas también…

—No, por eso mi idea es celebrarlo con los artistas. Hace dos años fueron 22 y es un montón para un montón de gente involucrada, es una cadena de gente que trabaja en donde el artista es lo más importante.

—¿Cuándo supiste que la música era lo tuyo?

—Desde muy chico empecé siendo baterista, de chiquito me regalaron una de juguete y a los tres días la rompí. Después, me regalaron una más pro y por suerte mi familia siempre me incentivó, después me regalaron un teclado Casio que sonaba horrible, pero así empecé. Toqué como baterista con gente más grande, en muchos lugares míticos de Argentina y el interior, como Cemento, y después me volqué más hacia la producción, sin “querer queriendo”.

— ¿Extrañás tu otro rol?

—Un poco sí, porque tocar te genera adrenalina con el público. Es otro tipo de trabajo, estás detrás de escena, igual había cosas que no me gustaban, como el viajar o no poder estar mucho en estudio. Y naturalmente me fui volcando a estar ahí.

—¿Cómo apareció la posibilidad de componer para audiovisuales? ¿Cómo lo trabajás?

—No me considero compositor de música para series, sino que surgió algo puntual para El Reino. Me llamó el director Marcelo Piñeyro y pensé que se equivocó, pero evidentemente él estaba buscando algo distinto, algo nuevo y terminé haciendo la música para el proyecto. Ahora estoy haciendo la de la temporada dos y lo acepté como un desafío. En Días de gallo, la serie de HBO, soy más director de música, no me meto tanto, si bien compongo canciones, sino que soy como un “director técnico”. Pero mi fuerte es como productor de nuevos artistas o más clásicos, por ejemplo ahora estoy trabajando con Soledad, en un disco de folklore y con María Becerra. Me gusta poder vivir en ambos mundos, aportando mi visión. Está buenísimo pero no sé, por ejemplo, si voy a seguir con la música de series porque requiere mucho tiempo y cuando no es tu tarea principal, como en mi caso, es más complicado, igual lo disfruto.