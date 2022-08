A ocho meses de haber comenzado su relación, se separaron Benjamín Vicuña y Eli Sulichín

Tras ocho meses de relación, Benjamín Vicuña y Eli Sulichín terminaron su relación de pareja. La noticia fue confirmada por Yanina Latorre en LAM durante un enigmático sobre una ruptura.

“El domingo por la noche ella dio por terminada la relación”, lanzó la periodista para comenzar. Enseguida, continuó relatando los hechos: “No hubo conflicto ni pelea, creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía superbién. Pero, bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos... Diferencia de agenda, de momento. Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos”.

Asimismo, la periodista aclaró: “Están en comunicación constante, ella le va a bancar todo lo del papá. Creo que él no se la esperaba, estaban bien, pero bueno, tienen vidas muy diferentes, viajes. No hubo una discusión, es más, no se descarta que en algún momento vuelvan a estar juntos. Es como que no es el momento de los dos: él está haciendo teatro, ella viaja muchísimo por laburo. Están en distintos momentos de la vida”, explicó.

Benjamín y Eli se conocieron en diciembre de 2021 durante el bautismo de Ana, la hija más pequeña de Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán. Eli es íntima amiga de la modelo, quien dio el visto bueno desde el primer momento.

Por su lado, el actor chileno atraviesa una situación personal muy difícil, debido a que su papá se encuentra muy enfermo. Cuando Vicuña volvió de un viaje proveniente de su país natal, expresó: “Es un momento muy difícil, pero con la familia reunida, así que bello a la vez. Y vengo a trabajar, que es lo que me enseñaron de chiquitito”.