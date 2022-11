Nikko Ponce: “Quiero que vean en el mundo el talento que tenemos”

Conductor, actor, cantante, una de las figuras más conocidas de Perú, Nikko Ponce es el protagonista de Contigo capitán, producida por Torneos y que puede verse en Netflix. La serie cuenta la batalla legal que tuvo que llevar adelante Paolo Guerrero para recuperar su trabajo e imagen tras el dopaje positivo en el Mundial de Rusia 2018. Diario Hoy habló en exclusiva con Ponce para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cómo estás recibiendo las devoluciones de tu trabajo?

—Gracias a Dios ha sido bien recibida, en la calle me felicitan, agradecen, me envían mensajes en las redes sociales, siento que es un gran paso para nuestro país, por ser la primera ficción de Netflix, no solo por mí, sino por mi país, que soy un gran hincha de mi país, porque quiero que vean el talento que tenemos en el mundo, es una gran oportunidad.

—Hablando de oportunidades, ¿sentiste presión al encarnar a un contemporáneo?

—Ha sido un reto actoral inmenso, porque es la primera vez que encarno a alguien vivo, si bien se hacen muchas producciones biográficas, los actores generalmente interpretamos ficciones y personajes, para mí fue una gran oportunidad, pero también una gran responsabilidad de encarnar a Paolo Guerrero, el capitán de la selección, en la primera serie peruana de Netflix, tuve que estudiarlo mucho, metiéndome en su piel, en el día a día y cómo este doping positivo influyó en su vida y en cómo se lo cuenta al mundo. Fue una gran responsabilidad, hacer esta serie y como actor fue un reto, que me sacó de mi zona de confort.

—Cuando te llegó la oportunidad, ¿qué fue lo primero que pensaste?

—Yo no suelo celebrar hasta que sé que el asunto se hizo, y estuve concentrado hasta que vi la serie estrenada en Netflix y recién me tomé una cerveza. Cuando me cayó la noticia y desde que se enteraron y salió en los medios, se dijo de todo, pensé en un momento que me iba yo al mundial, y sentí que tenía que cargar con esa mochila, desde julio del año pasado hasta ahora fue un proceso por el que pasé por muchas etapas y sentimientos encontrados, sentí la mochila, pero espero estar a la altura de lo que amerita la serie.

—¿Te encontraste con Paolo?

—Tuve la oportunidad de charlar con él en varias ocasiones. Filmamos en pandemia, seguíamos encerrados, él estaba en Alemania, en un proceso complicado de operaciones y demás, y en ese momento que grabamos, que fue complicado, porque no había chance que él estuviera presente en las grabaciones, pero sí me ayudó a estudiarlo, sus movimientos, tics como agarrarse el mentón, su manera de cuidarse corporalmente, lo estudié mientras hablaba por teléfono con él, así que lo hice observándolo y escuchándolo mucho.

—¿Fue difícil rodar en pandemia?

—Fue súper difícil, la rodamos en Suiza, tuvimos que pasar muchos pasos, declaraciones juradas, testeos, a veces salían algunos del equipo contagiados, pero felizmente en el equipo que grabó en todos los países no nos contagiamos, un milagro, mantuvimos una burbuja que se cuidó, y rodamos todos con mascarillas excepto los actores, y además estuvimos respondiendo a las regulaciones de cada país, el Perú fue el más complicado. Fue un reto, pero lo recuerdo con mucho cariño y ojalá podamos hacer con Torneos y Netflix más cosas.

—Con Torneos después rodaste la película Pensamiento lateral…

—Sí, con grandes actores, como Itziar Ituño, César Bordón, Mauricio Paniagua, grandes actores de una gran humildad.

—¿Cómo te preparaste para parecerte hasta corporalmente a Paolo?

—Yo estaba en otro momento de mi vida, pandemia, viviendo en el norte del país con mi familia, y el tema físico fue complicado, porque tuve mes y medio para empezar a filmar y bajar 10 kilos, sometiéndome a varias dietas, de corte, porque tenía que llegar a un peso, como cuando ponen a los boxeadores en la balanza. Interpretar a un futbolista es diferente, bajé de peso, me sentí débil y sentí frío, pero era parte del proceso.

—¿Soñás interpretar a alguien más? ¿Trabajar con algún actor o actriz?

—Me gustaría quedar como quien abrió la puerta a la realización de coproducciones en Perú, porque generalmente se producen cosas muy facilistas, con la excusa de que es lo que la gente quiere, lo lamento como peruano, pero es así.

Esta serie abre la puerta para que vean que se puede rodar en varios países y hacer algo de calidad, y así abrí mi productora, Resiste, con la que pronto tendré reuniones con Torneos para ver si seguimos haciendo cosas juntos, porque mi objetivo va más allá de trabajar con alguien, aunque me encantaría hacerlo con Ricardo Darín. Pero quiero que se valore a nuestros actores y actrices y a los equipos, entendiendo que la Argentina puede ser un gran aliado, ese es mi objetivo de vida como productor y actor.