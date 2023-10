Nito Artaza y Cecilia Milone: separación confirmada

Luego de tantas idas y vueltas, finalmente todo hace indicar que Nito Artaza y Cecilia Milone están separados. Vale recordar que hace apenas unas pocas semanas se rumoreó fuertemente que ya no se encontraban más juntos, aunque ello fue desmentido por los propios protagonistas. Pero parece ser que finalmente sí están separados.

Fue el periodista Ángel de Brito quien confirmó la noticia. “Yo les voy a confirmar porque Nito lo desmintió en todas partes, pero él y Cecilia Milone están separados”, expresó. Y agregó luego, en referencia a Nito: “No tienen por qué contarlo, pero no entiendo por qué tantas vueltas con un tema tan sencillo entre gente grande. A mí me cuentan que Nito se siente, no sé si usar esta palabra, agobiado en la relación. Obviamente, está con lo político, el teatro y mil cosas”. Y por el lado de Cecilia, aportó lo siguiente: “Ella se siente, no quiero decir ‘abandonada’, pero como desplazada por todas las ocupaciones de Nito”.

Apenas horas antes de que el periodista confirmara la noticia, el propio Nito había desmentido nuevamente las versiones. “Vi ahí un montón de cosas, pero no. Sobredimensionaron una discusión que habíamos tenido con Cecilia y vi que pusieron de todo, pero no”. Y agregó: “No fue nada, fue una discusión por Drácula (musical que la tiene a Milone como protagonista). Nunca jamás tuvimos una discusión por otra cosa... Estuve cinco días en el Luna Park, pero el último día, que era la despedida trascendental, no estuve porque tenía que trabajar, y por eso se enojó... Una discusión no saca el amor”.

Y cerró: “Siempre en una pareja se rema, se va remando, sobretodo cuando hay mucha pasión y amor. Cuando tenemos una discusión o algo, se entera todo el barrio. Cecilia tiene una voz muy potente”.

Así las cosas, después de tanta agua bajo el puente, esta vez las versiones suenan más fuertes que nunca.