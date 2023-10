Shakira habló de todo

Todo indica que la cantante colombiana se encuentra en un gran momento después de haber atravesado más de una tormenta. Aunque durante el mes de noviembre tendrá que comparecer nuevamente frente al fisco español por algunos problemas legales e impositivos con las autoridades de aquel país, el ahora de ella parece ser muy bueno. Está feliz de haberse mudado a Miami, sus canciones nuevas suenan por millones y más. Así las cosas, durante la celebración de la Semana de la música Latina Billboard, ella dio una charla y dejó muy interesantes declaraciones tanto a nivel profesional, como personal.

Además de expresar que se siente “muy inspirada y con ganas”, dijo: “Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia… Me ha sorprendido la posibilidad de poder hacer limonada con los limones más agrios”. Obviamente, también se refirió al que fue, sin dudas, uno de los sucesos del año: la colaboración con el argentino Bizarrap en su ya famosísima Session nor 53. “Me decían, cambiá la letra, eso no puede salir, y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida”. Y agregó: “Es un regalo sentir que tengo tantas hermanas allá fuera, porque me siento hermanada con mi público femenino. Siento que hay tantas mujeres que han pasado por lo que yo he pasado, incluso que han vivido experiencias aún peores que la mía, o mejores, pero que tenemos tanto en común, que no estoy sola y es lindo”. Ella manifestó varias veces que su mudanza a Estados Unidos fue como un envión artístico que la puso nuevamente a componer y a hacer cosas con las mismas ganas que antes. Y sobre su público, que se cuenta de a millones en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina. Comentó: “El público ha estado a mi lado tomándome de la mano. Así es como los he sentido, arropándome, consolándome, motivándome, inspirándome. No me sentí sola porque tengo un público que me ha acompañado desde que tengo uso de razón. Bueno, dentro del mundo de la música, desde los 14 años. Poquito a poquito fue creciendo mi relación con el público y mi experiencia de ser una artista de la gente y para la gente”.

Además, se refirió a lo que significa la música para ella y cómo entiende la composición después de tantos años de estar en la elite musical del mundo. “Es una catarsis. La composición en mi vida siempre ha jugado un papel terapéutico, y cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pega un revolcón y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensé que tuviese tanta energía vital para superar ciertas etapas de la vida. Y resulta que era menos frágil de lo que pensaba. Mi música ha sido mi herramienta principal de supervivencia”. Respecto a su situación sentimental, después de tantos rumores de romance, no hay nada cierto. Y ella sigue sin dar indicio alguno, por lo que en lo que respecta al amor, todo sigue siendo un misterio.