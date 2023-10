Peso Pluma, el gran ganador de los Billboard a la música latina

Florida se vistió de fiesta y se llenó de música latina. La madrugada de ayer, viernes, amaneció con las principales estrellas de la música latina celebrando una de las premiaciones más importantes de la región: los Billboard. Sin dudas, la estrella y gran ganador de la noche fue el mexicano Peso Pluma, que se llevó ocho galardones, incluyendo el de Artista del Año, Debut; “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino; y el codiciado premio como Compositor del Año. “Gracias a mi equipo de trabajo, a George Prajin que creyó en mí”, dijo Peso Pluma al recibir uno de los galardones. “¡Y que viva la música mexicana!”, agregó exultante. Por otro lado, quien también celebró fue la superestrella Bad Bunny, que obtuvo siete premios que incluyen Artista del Año, Gira del Año, y Global 200 Artista Latino del Año, así como dos premios por su gran éxito Titi me preguntó. El cantante expresó sobre el escenario: “Para mí es un orgullo estar aquí, y todos los finalistas son ganadores. Yo me siento tan orgulloso porque desde que comencé mi carrera siempre tuve una visión y era que la gente no entendía que la música latina podía estar en el tope del mundo entero… Gracias por ser parte de este movimiento”. Otros de los grandes ganadores fueron Karol G, Eslabon Armado, Los Ángeles Azules, Manuel Turizo, Grupo Frontera, y también Ivy Queen, entre otros.