Después de tantos días y de tanto dicho, finalmente Jésica Cirio rompió el silencio y habló sobre el escándalo que la salpica y que tiene como protagonista a su ex, Martín Insaurralde, y a la modelo e influencer, Sofía Clerici.

Lo hizo ayer al mediodía, en una entrevista con El Noticiero de la Gente que emite Telefe. Allí, la modelo, recientemente imputada por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, se refirió al supuesto arreglo de 20 millones de dólares que habría hecho con el exfuncionario en el marco de la separación. “No entiendo de dónde salió eso. Es absolutamente mentira, nunca hubo un arreglo con esa cifra, nunca vi una cifra así tampoco. No hubo arreglo. Sí, firmamos el divorcio hace tres meses”, afirmó Cirio.

Una de las primeras cosas que comentó fue justamente algo que todos estaban esperando conocer: su reacción al conocerse las polémicas fotos de su exmarido con Clerici. “Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes. Me desayuné con eso y fue bastante fuerte. Creo que hay cosas que las tiene que explicar él y sus personas jurídicas. Yo puedo hablar de mí y de mis cosas, de mi vida, que es la misma vida que llevo desde antes de conocerlo a él. Mi vida fue siempre igual, nunca dejé de trabajar”, expresó.

Vale recordar que ella está imputada y sobre ello dejó bien en claro que está a total disposición de la Justicia. También se refirió a la separación, ocurrida —o al menos, dada a conocer públicamente— hace algunos meses. “No quiero detallar en nada puntualmente porque estoy acá porque tengo una nena chiquita y quiero protegerla y desterrar estas cosas que se están diciendo como el arreglo este millonario que nunca existió”, dijo. Y siguió: “El resto se hizo un poco público y así como los sorprendió a ustedes me sorprendió a mí y es bastante doloroso. Si bien yo me separé en noviembre, el proceso de un duelo no es tan corto. Cuando las cosas no están bien siempre uno preserva a lo más preciado que son sus hijos, por eso yo decidí distanciarme. El resto es parte de su vida. Es muy doloroso para mí”. Cuando le preguntaron respecto a infidelidades, dado que fue uno de los temas candentes durante la semana, no esquivó la pregunta y respondió: “Que yo me haya enterado, no hubo. La relación ya no estaba bien hace un tiempo y uno va viendo distintas situaciones o cosas en las que ya no se siente cómodo, o empieza a darse cuenta de que ya no tienen tantas cosas en común. Lo que le empieza a pasar a cualquier relación. Y si tenía o no sospechas, eran solo sospechas”.

También se refirió a los rumores que circularon fuertemente durante la semana que la ubican en un reciente y nuevo romance con un hombre llamado Elías. “Yo me separé y estoy conociendo gente, obviamente no estoy sola. Pero no tengo novio, nadie tiene el título de novio, no presenté a nadie como mi novio. Estoy conociendo gente y no me parece tampoco, entiendo que interesa, pero hoy no tengo nada para contar de si estoy en pareja o en una relación formal. Estoy conociendo gente sin ningún título”, expresó. Por último, y haciendo siempre hincapié en que lo que realmente le importa es el bienestar de Cloe, la hija que tienen en común con Insaurralde, se refirió a su presente laboral. “Me parece que no soy quién yo para juzgarlo. Yo insisto. Yo te puedo hablar de mí y de lo que fue mi vida desde antes de conocerlo a él. Que yo siempre tuve la misma vida, siempre llevé un medio de vida bien, gracias a Dios me fue muy bien”, dijo y cerró: “Necesito trabajar también. Quiero que esta situación se aclare lo antes posible para no tener conflictividad en mi trabajo. Es normal que haya marcas que con esta situación sienten lo que puede pasar. Por eso espero que se aclare lo antes posible para tener la tranquilidad de seguir adelante”.