Primera aparición pública de Sofía Clerici tras el escándalo

Tras el tremendo sacudón ocurrido el fin de semana pasado, Sofía Clerici apareció por primera vez en público. Llegada recientemente al país, ella fue captada por un vecino del barrio privado en el que vive. En el video se ve a la modelo vestida con un look total black y con gorra hablando por teléfono y tratando, en vano, de no acaparar la atención. Según la información que brindaron ayer en el programa Intrusos (América) ella habría perdido a su gato —llamado Zeus— y habría salido a buscarlo de manera desesperada. Si bien aún no brindó declaraciones oficiales a la prensa, durante estos días ella dejó algunos mensajes por las redes respecto al escándalo. En uno de ellos expresó: “Infórmense bien. Mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona… no hay pruebas".