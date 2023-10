Anjelica Houston la diva del cine

Nacida en los años cincuenta, Anjelica Houston creció en California en el seno de una familia de artistas, su mamá era modelo y su papá ejercía como realizador. Al momento de escolarizarse, la inscribieron en un colegio de Irlanda, donde cursó la primaria y la secundaria. También hizo otros cursos en Inglaterra cuando entraba en la primera adultez. Luego se mudó a Estados Unidos para dar sus primeros pasos como modelo de alta costura. Allí también hizo parte de sesiones fotográficas para artistas de primera línea. Al mismo tiempo, la artista tuvo la oportunidad de interpretar a Ofelia en una versión de Hamlet que se preparaba en las tablas de Broadway. Con el transcurso de los meses, la mujer ganaba su lugar en la escena comercial y sufría la pérdida de su mamá, que falleció en un accidente automovilístico. Para ese entonces, puso su arte al servicio de su papá, que la dirigió en una película llamada A walk with Love and Death, cuyas críticas no fueron amables. Sin embargo, la vida le dio otra chance y trabajó a dueto en The dea, donde las críticas fueron positivas. Entrados los años noventa, Anjelica fue contratada, junto al latino Raúl Juliá y a Christina Ricci, para formar parte de Los Locos Adams, una saga exitosa que tuvo su segunda entrega. De esta manera, volvió a tener otros proyectos como Manhattan Murder Mystery, bajo la dirección Woody Allen, y The Crossing Guard, con Sean Penn. Por su parte, para finales de esa década, la actriz llegó a dirigir una película para la televisión, Bastard out of California, que significó otro éxito en su carrera.

Por otro lado, le llegaba un galardón como Mejor actriz secundaria por su trabajo en El honor de los Prizzi. Más adelante, en el cambio de milenio, estuvo en Horrid Henry: The Movie, en Transparent y como narradora de Thirst Street. Sobre los amores, vale mencionar que vivió un romance con Bob Richardson, con Jack Nicholson y, además, con Ryan Oneal. En los noventa se casó con un escultor, Robert Graham, hasta su muerte. Ahora está soltera y embarcada en la producción de películas independientes. Por otro lado, la mujer no tuvo hijos en ninguno de sus matrimonios ni relaciones. En la actualidad está enfocada en su carrera profesional, reside en Estados Unidos y colabora con las realizaciones incipientes.