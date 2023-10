Rocío Santamaría: “Darle una oportunidad al arte independiente te sorprende siempre”

En diálogo con diario Hoy, la actriz y directora recorre su trayectoria y celebra los años sobre las tablas.

—¿Cómo te adentrás al arte?

—Me crié en el arte. Por otro lado, mi papá es actor, y mi mamá vestuarista. Además, en nuestra familia tuvimos una sala teatral por unos años y siempre supe, desde muy chiquita, que esto era lo que quería hacer.

—¿Por qué elegiste la actuación como modo de expresión?

—Porque es el lugar donde más cómoda me siento, inspirada, creativa. El escenario es mi casa. Siento que desde el arte puedo decir un montón de cosas, entretener, educar cuando hago cosas para chicos de una manera que me sale natural y que me hace feliz.

—¿Qué materiales están presentando en este momento?

—Ahora estoy haciendo funciones dos viernes al mes del Match de improvisación, con el que cumplimos quince años en agosto. Por otro lado, estoy como directora en Desa­fío impro. Ambos espectáculos son de humor y de improvisación.

—¿Qué mensajes o consejos le darías a las personas que recién empiezan?

—Que se preparen, que estudien, que hagan sin parar. Que el éxito no es solamente que "te llamen" de algo grande. Es hacer algo que te llene profesional y artísticamente, que te inspire y te represente. ¿Es difícil vivir de la actuación? Si, pero es gratificante cuando sentís que haces lo que amás. Nunca dejar de hacer es clave para aprender y para entender cuál es el mejor camino para tu deseo.

—¿Cuáles son los conceptos dentro del match?

—La escucha al otro, la atención plena. Trabajar en equipo, divertirnos, entrenar fuerte para no quedarnos siempre con lo mismo y siempre ir a por más, cada uno como improvisador y como grupo.

—¿Cómo definirías a una función en el match?

—Es una aplanadora. Un partido de rugby teatral. Lo damos todo, realmente. Es muy exigido, pero lo divertido que es, lo bien que la pasamos y por ende lo bien que la pasa la gente es una fiesta. Es rápido, no hay tiempo para pensar, solo hacer, saca lo mejor de cada uno. Es alucinante ser parte de cada partido.

—¿Qué proyectos te quedan?

—Me gustaría hacer cine, o alguna serie. Una gran producción. El teatro es hermoso y donde soy feliz, pero el cine tiene algo único que tengo muchas ganas de experimentar.

—¿Cómo analizas la escena actual?

—Hay muchísimo para ver, mucha gente haciendo de todo, para todos los gustos. Centros culturales

por todos lados con miles de propuestas. La Plata es arte gracias al arte independiente y estaría buenísimo que se le dé más importancia y entidad porque hay cosas muy buenas, no solo lo comercial es válido. Darle una oportunidad al arte independiente te sorprende siempre.

—¿Qué debilidades y fortalezas te encontraste en el camino?

—El camino del actor, de la actriz, es bastante ingrato a veces. Uno se prepara, lo da todo, está listo para lo que venga y a veces se pone difícil seguir, porque te ilusionas y desilusionas a veces, más de una vez al mes. Tener que depender de otras entradas económicas puede hacer que no puedas trabajar tanto de lo que quieres y eso es triste y duro, pero justamente ahí está la fortaleza del deseo: pase lo que pase, uno sigue, hace, cree y confía en que lo que elegimos es porque es nuestra identidad.

Porque amamos lo que hacemos y pase lo que pase no dejaremos de serlo. Y si Mahoma no viene a la montaña, la podemos hacer nosotros, ¡y listo! ¿Qué va?