“Nuestra música está hecha con la cabeza, el cuerpo y el corazón”

Durante una charla con este multimedio, Santiago Motorizado presentó el show que dará junto a su formación el próximo 7 de mayo, a las 19, en el estadio Atenas.

—¿Cómo transitan esta gira?

—Bueno, la gira comenzó en diciembre del año pasado, está transcurriendo en este momento. Ahora, en mayo, tocamos en La Plata, en Capital Federal, hacemos una recorrida por Neuquén, Bahía Blanca, San Luis y Santa Rosa. Después nos vamos a Europa, donde nos presentaremos por Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, San Sebastián, Londres, Berlín, París, Dublín, Italia, y en otras ciudades. Nunca se sabe cuándo cierran las giras, eso no se sabe nunca.

—¿Qué sensaciones les merece tocar en La Plata?

—Nos pone muy contentos. Ya pasó mucho tiempo desde la última vez con una pandemia de por medio, y siempre el encuentro con el público platense, que es nuestra ciudad, es especial. Suele haber muchos amigos, mucha gente con la cual crecimos, y obviamente un montón de público nuevo que va apareciendo, sumándose Además, el estadio Atenas es un lugar muy grande, muy especial histórico en la ciudad. Así que volver a tocar allí es un honor, un orgullo, nos pone contentos en esta gira de reencuentro.

—El público que sigue a Él Mató está compuesto por múltiples generaciones...

—La verdad es que está buenísimo, me encanta cuando llegan los videos de los padres junto a sus hijos escuchándonos, niños, gente de todas las edades, más grande, más chica. Empezamos a tocar hace 19 años y obviamente muchas personas se vieron interpeladas por nuestras canciones. Eso fue dejando una huella en diferentes generaciones. Para nosotros es un hecho increíble, un milagro; es decir, conmover a una sola persona con una canción ya es algo para celebrar, entonces que esto suceda de manera múltiple en mucho tiempo es algo que nos hace muy felices.

—¿Qué realidades crean sus canciones?

—No sé, la que aparezca en la cabeza de cada uno que escuche nuestras canciones. Suelen ser temas que describen muchas cosas, como personas, personajes, momentos, paisajes, todo eso con nuestra impronta, con nuestra forma de decir las cosas, de sentirlas. Tratamos de que esa idea llegue. Entendemos y sabemos que todo está hecho desde un lugar real, sincero. No podemos concebir el arte sin esa pulsión que nos lleva a hacer esto. Es decir, todo es real, cosas que sentimos de corazón. Es música hecha con la cabeza, el cuerpo y el corazón. Todo está puesto acá, desde un lugar puro y real, por la sola pulsión de hacer arte. Recorremos esa parte del mundo del arte y va en paralelo a la realidad cotidiana. Después, lo que pega en cada uno va ahí y se crearán universos. Esto nos sale, las canciones son compuestas por nosotros, no es una cosa que se hace como una especie de oficio de crear canciones porque sí. Toda esa cosa tiene que ver con el universo de Él Mató. Me refiero a lo real, lo sincero. Esto conecta con la gente y nos hace muy felices.

—¿Cuáles son las referencias a la hora de componer y grabar?

—Muchas. Fuimos aprendiendo en el estudio después de tantos años. Empezamos con ­computadoras hogareñas, grabamos con los elementos más básicos y fuimos cambiándolo. Sumamos experiencia, nuevas formas de concebir esto. En paralelo fui recibiendo información de todos lados. Todo eso se junta en una parte del cerebro y se transforma en tu propia obra. Puede ser música, películas, libros, el día a día. Todo te va nutriendo para que luego lo mezclen y se transforme en algo nuevo.

La participación en Okupas

—¿Qué materiales estarán presentando?

—Antes de la pandemia presentamos La otra dimensión, que era un álbum con rarezas, reversiones, es decir, una especie de complemento de La síntesis O’Konor con lado B también. Durante el confinamiento hicimos la música de Okupas, que tuvo dos etapas. Es decir, la que hice como solista y otras que pidió Bruno Stagnaro, el director, que fueron de Él Mató y dedicadas al reestreno de Okupas. Ese álbum tiene siete canciones reversionadas que ya habían salido y otra nueva que se llama La otra ciudad. Así que estaremos presentando todo esto, aunque en realidad el concepto de esta gira es el encuentro después de dos años de pandemia en el que no estuvimos tocando. La verdad es que preparamos los shows tratando de hacer una recorrida por toda la discografía. Eso es lo que vamos a presentar.