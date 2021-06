Nuevo round entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán

De forma reciente, Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía llevaron las rencillas que las separan a la corte. Sucede que la joven acusa a su mamá y a su abuelo, el actor Enrique Guzmán por violencia, abuso y corrupción de menores.



Luego de presentar el caso ante la Justicia, la modelo publicó una serie de mensajes en su cuenta de Instagram donde visibiliza los tormentos que atraviesa en estos momentos. Al respecto, escribió “‘Si ya sé, supéralo’, ‘ya que hueva’, ‘por qué no le regresas el departamento y el coche a tu mamá’ bla bla bla… Sí, desgraciadamente esta es mi vida y la realidad. Si a mí no me gusta mi historia… ¿Qué te hace pensar que a ti sí? La verdad incomoda a muchos pero no deja de ser verdad”.



Ante la escritura, los seguidores que la apoyan decidieron brindarle palabras de aliento pero también hubo otros que profesaron todo tipo de improperios. En este marco, la esposa de su papá, Beatriz Pasquel, decidió salir en su defensa para limpiar el buennombre de la familia. Así fue que arremetió contra un seguidor violento, le comentó que desde su primera juventud, la modelo sostiene económicamente todos sus gastos, trabaja para salir adelante y ayuda a sus seres queridos.



Además, reveló que Frida fue criada entre lujos cuando atravesaba su infancia pero que luego, por los hechos de público conocimiento, dejó todo atrás para alejarse de su familia materna.



Ahora, a través de la demanda que sostiene contra su madre y abuelo, desea que se haga justicia, quiere sentar un precedente, que se escuche su verdad y de ninguna forma busca un rédito económico detrás de esta situación.



Asimismo, la mujer ejerce como modelo e incipiente actriz, no mantiene contacto con sus demandados y solo se reúne con su papá o la esposa de este. No tiene ningún vínculo amoroso y está enfocada en continuar sus estudios universitarios.



Por su parte, Alejandra Guzmán decidió llamarse a silencio. Está abocada en sus recitales por streaming, dado que por la pandemia imperante no puede realizar la gira internacional que tenía programada. También tendrá una serie que relatará sus comienzos, el camino a la fama y la agitada vida que atravesó como cantante pop hasta nuestros días.