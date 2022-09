Obama fue premiado por su narración en una serie documental

Barack Obama camina lento sobre la costa de una playa paradisíaca. Va descalzo, el agua le roza los pies. Parece un hombre en calma que, arropado bajo tonos suaves y claros, cuenta sobre su infancia y su crianza, precisamente en su lugar natal: Honolulu, Hawái.

Así comienza el documental Nuestros grandiosos parques nacionales (Our great national parks), disponible desde el año pasado en Netflix y que incluye al expresidente norteamericano con su voz en off.

Es justamente por su participación en esa producción que acaban de entregarle el premio Emmy al mejor narrador.

La serie está dividida en cinco capítulos, a lo largo de los cuales se hace un recorrido por los parques nacionales más importantes de todo el mundo. Mas allá del trabajo del líder, las imágenes son sencillamente increíbles.

A medida que se suceden cada uno de los lugares se recorre la flora y la fauna, mientras Obama cuenta con su parsimonioso estilo lo indómito de la naturaleza que se muestra. Las islas de Japón, las grandes barreras de corales australianos, la verde Patagonia chilena, santuarios marinos, parques de Kenia e Indonesia son algunas de las bellezas naturales y protegidas.

No es la primera vez que un expresidente norteamericano es distinguido con premios de esta índole. Dwight D. Eisenhower recibió en 1956 un premio Emmy, pero en aquella ocasión se trató de una mención honorífica.

Pero allí no termina la cosa: el propio Donald Trump estuvo nominado dos veces por su reality llamado El aprendiz (The apprentice) pero no corrió la misma suerte: en ninguna de las ocasiones lo obtuvo.

A su modo, esta premiación funciona como prólogo o entrada en calor. Es que la Academia de Televisión estadounidense la divide en dos partes. Primero, los Creative Arts Emmy, en los que efectivamente se distinguió a Obama, y los Primetime Emmy, considerada la verdadera gala. Esta se llevará a cabo en Los Ángeles el próximo 12 de septiembre.

Hay que recordar que el expresidente no solo fue premiado con el Nobel de la Paz en 2009. Ya había sido distinguido con algunos premios familiarizados con este reciente: obtuvo dos Grammy por versiones en audio de sus libros La audacia de la esperanza y Los sueños de mi padre.

Así, Obama está a medio camino de obtener la categoría “EGOT”: aquellas personas que llegan a obtener los premios Emmy, Grammy, Óscar y Tony. Al día de hoy apenas 17 personas han obtenido esta múltiple distinción.