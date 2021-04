Oriana Sabatini presenta su nuevo material

Desde hace casi dos años, Oriana Sabatini decidió abandonar su país natal para apostar al amor con el futbolista Paulo Dybala que está instalado en Italia. De esta manera, los jóvenes iniciaron una vida en común alejados de sus familias, disfrutaron y suelen venir de visita a la Argentina.



Mientras Dybala retomó su trabajo en el deporte, Oriana puso manos a la obra para componer y producir lo que será su nuevo disco. Así, a modo de adelanto, dio a conocer la salida de su trabajo con una canción llamada Tu y yo que contó con la participación especial de su amigo y colega FMK que estuvo bajo la responsabilidad técnica de Big One.



En este juego de palabras sexis, FMK (cuya identidad real es Enzo Sauthier, un joven compositor oriundo de Necochea) dio a conocer sus bondades artísticas acompañando a la también actriz.





Sin dejar de lado su pasión por la moda, Oriana trabajó en la estética de su atuendo para promocionar la canción y así no alejarse de su costado influencer. Es por ello que eligió un outfit deportivo compuesto por un top, unos pantalones de jogging, y unas zapatillas osadas.



La felicidad del estreno se vio opacada por unos rumores que indicaron que la cantante y su novio fueron organizadores de una fiesta clandestina, situación que jamás ocurrió en la realidad.

Además, indicaron al futbolista como posible culpable de una infidelidad junto a una mujer cordobesa. En este sentido, para ponerle fin a los dimes y diretes, Oriana eligió brindar su palabra en el magazine conducido por Ángel De Brito y explayó: “Nada, no pasó nada. A la gente le encanta hablar y me molesta que hablen.

No me gusta que se metan en mis relaciones. Me molesta que se digan un montón de cosas y que se hable mal de la persona que tengo al lado”.