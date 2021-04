Wyatt Russell: “Tengo una gran oportunidad para hacer otra cosa”

No debe ser fácil encarnar a uno de los personajes más queridos de los comics, Tampoco seguir a Chris Evans, quien, hasta hace muy poco, era quien portaba el traje y el escudo de Capitán América en el cine. Lo cierto es que una de las grandes sorpresas de Falcon y el soldado del invierno, la nueva serie que puede verse en Disney+, es Wyatt Russell, quien encarna al icónico personaje en medio de las críticas y elogios de los fanáticos.



Diario Hoy dialogó en exclusiva con el actor para conocer más detalles de su personaje. Si bien en un primer momento su pasión por el hockey lo llevó a tener una exitosa carrera en el mundo del deporte, su ADN, heredero de Goldie Hawn y Kurt Russell, pudo mucho más. Así, tímidamente, comenzó con una serie de roles en películas como 22 Jump Street, Overlord, y series como Black mirror.

—En la misma línea que John Walker debe seguir el legado de Steve Rogers, vos seguís el camino de Chris Evans iniciado con el personaje en el cine ¿cómo es, para un actor, hacer esto?



—No lo pensás. Él hizo un trabajo maravilloso en el MCU para traerlo a la vida, en la creación de ese mundo, entonces vos hacés otra cosa, algo completamente nuevo, diferente, es un nuevo personaje. No pienso sobre esto, porque él hizo un gran trabajo, y tengo una gran oportunidad para hacer otra cosa.

—¿Qué sentiste cuando te dieron el papel, sabiendo que vos hiciste la audición al mismo tiempo que Evans para el rol?



—Creo que él era el personaje, yo leí el papel para el director de casting, estoy seguro de que no lo hice bien, era un recién llegado, no sabía bien qué estaba haciendo. Al final del día, en un punto, ni sabía qué estaba audicionando y menos que 10 años me iban a llamar para hacer este personaje.

—El personaje muestra un costado diferente sobre qué conocemos acerca de Capitán América, ¿cómo lo imaginaste?



—Teníamos un personaje interesante, que se iba a poner el traje del Capitán América, fue muy divertido imaginar cómo era, porque estaba la gran oportunidad de crear algo distinto, y afortunadamente pudimos hacerlo.

—Es algo obvio que el personaje que te toca encarnar es completamente diferente al que conocimos anteriormente, ¿es este el desafío más grande que te tocó al interpretarlo?



—Yo creo que tanto John como Steve quieren hacer las cosas bien, les interesa que la gente sepa que se esfuerzan para que ellos estén bien, porque les importa, protegiéndolos, a ellos y al planeta, quieren que vean eso. Tal vez uno vea otras intenciones, pero en el fondo los dos quieren lo mismo.

—¿Tomás en cuenta los comentarios, tanto positivos como negativos, que se están haciendo sobre tu trabajo y este cambio?



—La meta es que la gente nos vea, no estoy leyendo nada, ni positivo ni negativo, eso ayuda. Las reacciones fuertes que surgen, que es lo que uno busca al interpretar, creo que las tomo como un complemento.

—¿Qué significa para un actor sumarse a una franquicia como la de Marvel con personajes tan establecidos?



—Es divertido porque a ellos les podés preguntar por las respuestas que no tenés, y ellos sí, cualquier cosa sobre el personaje o el programa, y ellos tienen todas las respuestas. Cuando sos nuevo te dan una perspectiva que no tenés, siempre para crear un personaje lo mejor posible, tienen información que yo no, entonces es divertido aprender de gente que sabe más que uno.

—¿Veremos alguna transformación en el personaje, a un nivel de lo que hizo WandaVision?



—Hay posibilidades, muchas. El personaje es nuevo, vulnerable, no sabemos hacia dónde puede ir, se pude volver loco, se puede poner mejor, lamentablemente no puedo responderte honestamente, pero sí puedo decirte que será muy divertido.

—¿Qué fue lo primero que pensaste al ponerte el traje y tener el escudo?



—Lo primero que pensé la primera vez que me lo puse era que me lo quería sacar y devolverlo. Usarlo es muy incómodo, es muy difícil que no pienses eso si te lo pones, de hecho no me miré mucho al usarlo, es incómodo y rígido.

—¿Qué es lo más divertido de encarnar al personaje y qué no?



—La parte más divertida es interactuar con los otros actores, porque el MCU tiene a grandes intérpretes y buenas personas. Creo que lo que no me gusta es que a veces te sentís un estúpido, porque tal vez hacés increíbles escenas de acción, pero estás con el traje, en una pantalla atrás con trenes, montañas, camiones, gente volando alrededor, y lo único que haces son movimientos, estúpidos movimientos, y así te sentís, claro que después, cuando unen todo es genial, pero en ese momento te sentís tonto.



—Leyendo el guion ¿qué aprendiste sobre el personaje que no sabías antes?



—Que es alguien sensitivo, lo ves desde el episodio dos, a veces lidia con las cosas de la mejor manera, y otras no, además sabremos que hay cosas del pasado, algunos traumas, que afectan cómo él actúa ahora, eso aprendí.



—¿Cómo te gustaría que los fanáticos recuerden el personaje y a vos?



—No sé, quisiera que me recuerden como ellos quieran, pero que hayan disfrutado el show, durante seis horas y que al verlo no sientan que perdieron el tiempo.

—Hay muchos superhéroes, pero, ¿qué creés que significa y representa Capitán América?



—Creo que Capitán América, y no John, o Steve, representa a alguien que intenta hacer el trabajo para que la gente esté segura, alguien que intenta hacer las cosas de la manera correcta, con un gran sentido de sacrificio, empatía por las necesidades de la gente, cualquiera que lleve el escudo tiene esta mezcla de cosas.