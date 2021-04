Lo mejor del cine en la Lugones, presencial y online

Desde este jueves la mítica Sala Leopoldo Lugones, del Complejo Teatral de Buenos Aires, presentará dos ciclos imperdibles e imprescindibles, de manera online y presencial. Por un lado, llega Constelaciones colectivas: El nuevo cine independiente de Hamburgo, que se llevará a cabo a partir del jueves 8 de abril en la plataforma del Ministerio de Cultura: https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/ y en la web del Complejo Teatral de Buenos Aires: https://complejoteatral.gob.ar/cine. Dividido en dos programas, el ciclo está integrado por una selección de trabajos recientes de cineastas independientes de Hamburgo e incluye títulos de realizadores como Bernd Schoch, Helena Wittmann, Zacharias Zitouni, Maya Connors y Philipp Hartmann, entre otros. El ciclo será presentado con una charla inaugural por el crítico y programador de FICIC y DocBuenosAires, Roger Koza. Este encuentro virtual abierto y gratuito tendrá lugar el 8 de abril y se requiere inscripción previa en el siguiente link: https://syr.us/mdc. A su vez, llega Fritz Lang en América, que se llevará a cabo del jueves 8 al domingo 25 de abril y marca la reapertura de la sala; con proyecciones diarias de manera presencial cumpliendo con todos los protocolos vigentes. La muestra está integrada por catorce largometrajes fundamentales del cineasta alemán, quien fue uno de los grandes directores del cine, impulsor de propuestas imprescindibles como M el vampiro negro, Metrópolis y El testamento del Dr. Mabuse, dirigidos durante su exilio en el continente americano y producidos en el seno del sistema de estudios de Hollywood. El ciclo comienza con las proyecciones de Los verdugos también mueren (Hangmen Also Die!) y Solo vivimos una vez (You Only Live Once), para continuar en los próximos días y semanas con La caza del hombre (Man Hunt), La venganza de Frank James (The Return of Frank James), Espíritu de conquista (Western Union), Prisioneros del terror (Ministry of Fear) y La mujer del cuadro (The Woman in the Window), entre otras.