Mayra Bottero cuenta detalles de su nueva película

La productora y realizadora Mayra Bottero estrena en cines Una casa lejos, protagonizada por Stella Galazzi, Valeria Correa y Carlos Rivkin. Diario Hoy dialogó con la directora para saber detalles de la propuesta.

—¿Cómo te sentís con mostrar finalmente la película?



—Estoy muy ansiosa, porque además hay mucha amenaza de cierre. Estaba en una nube flotando de felicidad y ahora, con mucho miedo. Pero escuché por ahí que habrá cierta cautela con las actividades que recién comienzan, y el cine es una de ellas.

—¿Fue complicado pasar del documental a la ficción?



—Es un abismo. Pasaron bastantes años, en el medio seguí produciendo documentales, y es algo impresionante la diferencia. Siempre la subestimé y me enojaba con los realizadores de ficción que subestimaban al documental, pero en el baile me di cuenta la empresa gigante que se arma. Igualmente, en el círculo más reducido, trabajé con los mismos que hago las otras películas. Es una película de la generación de películas de ocho semanas de rodaje, pero para nosotros era importante hacerla.

—Tan importante era que quedó como testimonio del último trabajo de Carlos Rivkin…



—Cuando me enteré me dio mucha bronca, porque estuvimos muy cerca de poder mostrársela; y para mí, más allá de las críticas que puedan hacerle a la película, que voy a estar de acuerdo, su trabajo es increíble. Estaba muy predispuesto, proponía muchas cosas, entendió el trabajo rápidamente. En rodaje se tiraba al piso, hacía esfuerzo para mostrarnos que no estaba cansado. Es lamentable no tenerlo en el estreno. Su muerte fue muy dolorosa, porque más allá de que era mayor y la noticia no sorprenda por eso, entiendo que debe haber padecido mucho este tiempo de pandemia. Porque, si bien tenía 80 años, trabajaba de actor, en rodajes, en series, siempre estaba ocupado; y me imagino que el parate que vivimos le debe haber traído complicaciones, porque era un actor de poner el cuerpo y de vivir de su cuerpo. Eso me llena de bronca por la injusticia de la pandemia para la cultura.