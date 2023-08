Oscar Lajad y Pablo Turturiello estrenaron Cuando Frank conoció a Carlitos

Cuando Frank conoció a Carlitos, que registra un supuesto encuentro entre dos leyendas de la música como Carlos Gardel y Frank Sinatra, ya está disponible en Disney+. Protagonizada por Oscar Lajad (Gardel) y Pablo Turturiello (Sinatra), la propuesta se centra en una noche singular, cuando Gardel realizaba una presentación en la NBC de Nueva York y se le presentó un joven admirador, ansioso de conocer al “gran barítono rioplatense”, que no era otro que Sinatra a sus 19 años. Hablamos con Lajad y Turturiello para saber más de la propuesta.

—¿Cómo se sienten con que finalmente se vea por la Disney+ la película, que además filmaron hace tiempo?

—Pablo Turturiello: Mucho tiempo. Estamos muy felices de que finalmente la gente lo pueda disfrutar como lo disfrutamos nosotros grabándola.

—Oscar Lajad: Exactamente, superansiosos también, porque es algo lindo. En mi caso es la primera vez que hago una película. Yo hice teatro muchos años, obviamente te pones ansioso con el estreno del teatro, pero acá es como una ansiedad distinta, viste, ya está grabado, ya está el trabajo hecho y es como que se siente la ansiedad igual, no es que digo: “Me tengo que cuidar la voz porque canto mañana”. No, ya está filmado, pero es otro tipo de ansiedad y alegría a la vez, más disfrutable, creo.

—Seguramente, siempre que ustedes arrancan un nuevo proyecto hay un desafío, pero acá tienen un desafío doble, nada menos que encarnar a Frank Sinatra y Carlos Gardel. ¿Cómo fue un poco imaginárselos?

—PT: Yo me acuerdo perfecto, fue un mediodía que me dijeron, porque no sabía mucho para qué era el proyecto, pero me dijeron: “El proyecto es esto, es para Disney, y vas a tener que hacer de Frank Sinatra”. Festejé, pero creo que me fui a almorzar algo y ese mismo día ya empecé a escuchar mucho su música y a poder empaparme lo máximo posible para que mi cuerpo adaptara lo máximo que pudiera de esta persona tan conocida y tan reconocida por todo el mundo. Así que un poco de presión la verdad que tuve al principio, pero después con muchas clases, desde la voz, se logró lo que terminamos haciendo.

—OL: En mi caso fue por recomendación de una amiga, Lucila Gandolfo, ella les recomendó, les dio mi nombre a los directores y autores para que me vean trabajar, yo estaba haciendo un espectáculo en la Botica del Ángel y fueron y bueno, al día siguiente me llamaron para proponerme hacer este proyecto que yo acepté saltando en una pata, pero después pensé: “¿En qué me metí?”. Carlos Gardel, y si bien ya lo había hecho en un musical anteriormente, no deja de ser un personaje inmenso y hay que estar en los zapatos. Entonces, no solo estudié, no solo me leí toda la biografía, me vi todas la películas, me escuché toda la música, sino que traté de meterme un poco en esa energía, porque no buscábamos imitarlos a estos personajes, pero en el caso de Gardel, que ya tenía tanto background de grabaciones, de películas, de audios, no podía irme mucho de lo que ya se conoce de Gardel. Entonces, bueno, fue un desafío importante que me dio mucha alegría y me sigue dando alegría. Así que ojalá les guste y disfruten como disfruté yo, como disfrutamos nosotros.

—¿Cómo fue también, Pablo, para vos, componer a Sinatra joven, porque tenemos mucho más presente al más mayor? ¿Cómo fue buscar información sin hacer una imitación, digamos?

—PT: Mirá, yo creo que imitación nunca iba a llegar a ser por quién, por cómo soy. Digo, como que tampoco soy parecido ni sueno tan parecido. Entonces, en eso ya tenía una tranquilidad. Pero en realidad eso que decís que es un desafío, yo me lo tomé como una paz, una tranquilidad y una libertad, porque al no haber tanta referencia de cuando él era joven, también tuve una libertad de decir, bueno, yo hago lo máximo que puedo imaginándome, tomando lo que ya hay, imaginando cómo fue él a su 19, viendo un poco su ­contexto y viendo qué es lo que quiere. Para mí se basó en reducir a qué quiere Frank en ese momento, en ese camarín. ¿Por qué le toca la puerta y quiere entrar al camarín de este supercantante?

—¿Cómo fue adaptarse un poco al nuevo lenguaje del cine para ustedes?

—OL: Estuvimos encarando esto muy teatralmente porque tuvimos ensayos durante un mes y prácticamente la filmación fue muy lineal, iba a suceder también con otros tiempos, por supuesto, pero íbamos teniendo esa consecución de escenas como si fuese el teatro, no hubo mucho corte, entonces, como que fuimos viviendo y transitando casi teatralmente, te digo. Después, sí, estar en estas cuestiones técnicas de los primeros planos, ¿no? Que eso Pablo la tiene reclara, yo no la tenía tan clara, pero durante tantos años de hacer teatro era como decir: “No te preocupes por el pie, porque te están haciendo un primer plano al ojo”, entonces, era como... como: “Este es para el ojo, este es para la cara”.

Pero igual, te digo, la esencia de la preparación, igual que tenemos la formación, creo que Pablo también, actoral nuestra pasa por la verdad en la interpretación, más allá después de la impostación que puedas tener quizás en el teatro un poquito más para que llegue un poquito más lejos, pero la esencia, lo que tiene que estar pasando adentro es lo mismo, después tenés la lupa más cerca con la cámara, pero tenés que tener adentro algo.

Sobre la posibilidad de llevarla al teatro y por qué la recomiendan

Si bien Cuando Frank conoció a Carlitos llegó a Disney+, los planes de que llegue al teatro está en miras de la dupla Lajad (Carlos Gardel) y Turturiello (Frank Sinatra).

—¿Tienen ganas de que ahora pueda ir al teatro la historia?

—Pablo Turturiello: Y... las ganas están, me parece que el material se presta, pero estas son cosas que se alinean ajenas a nosotros, pero ojalá a la gente le guste para pedirlo, verlo en vivo, con Oscar tenemos muchas ganas.

—Oscar Lajad: De hecho, el proyecto fue concebido originalmente para hacerse en teatro. Viro con esto de la pandemia y demás, s genial que haya sucedido así, pero originalmente era para hacerse y estrenarse en teatro.

—¿Por qué hay que ver la película?

—PT: Para mí simplemente por el hecho de reescuchar ese material que ya de por sí lo vale, y aparte nos invita de vuelta a dejar que la imaginación fluya y entremos en un juego de imaginación como los grandes cuentos de Disney de antes. Así que para mí eso es algo muy lindo, pasar un tiempo de imaginación.

–OL: Totalmente, y también yo les diría que se van a divertir, se van a emocionar, se van a enamorar y van a escuchar de las mejores piezas musicales del repertorio hispanohablante del mundo. Así que disfrútenlo.