Una nueva polémica se generó entre Alex Cannigia y Pampita. El influencer e hijo del Pájaro, volvió a apuntar contra la jurado de La Academia. Cabe destacar que él se había enojad y criticado duramente a la modelo, luego de su enfrentamiento con su hermana Charlotte en el certamen de baile.

Al ser consultado en Intrusos sobre el jurado, Alex no dudó y criticó a todos, en especial a Pampita: "Al jurado no me los banco, son todos caretas. Sobre todo Pampita, es una mala leche mal". Cabe destacar que en su momento, la jurado se quiso bajar de La Academia, ante la posibilidad de que el influencer se sume. Cabe destacar que la trató de "mucamita".