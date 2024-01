Paula Abdul acusa a su productor de agresión y acoso sexual

Paula Abdul, renombrada cantante, ganadora de un Grammy y exjueza de programas emblemáticos como American idol y So you think you can dance, ha presentado una demanda contra el productor ejecutivo Nigel Lythgoe, acusándolo de agresión y acoso sexual, así como de violencia de género y negligencia.

La denuncia, interpuesta en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, detalla dos incidentes separados que, según Abdul, tuvieron lugar en la primera década de los 2000 y en 2015, respectivamente.

En el primer incidente, Abdul afirma que Lythgoe la empujó contra la pared de un ascensor y procedió a manosearla y besarla durante un viaje a las audiciones regionales de American Idol. La denuncia señala que Abdul intentó alejar a Lythgoe y dejar claro que su comportamiento no era aceptable.

En el segundo incidente, ocurrido en 2015, Abdul alega que Lythgoe se puso encima de ella mientras estaba sentada en su sofá e intentó besarla durante una cena de negocios en la casa del productor. Abdul rechazó sus avances, explicando que consideraba el encuentro como puramente ­profesional.

La denuncia reveló que Abdul no denunció los incidentes en su momento por temor a represalias profesionales. Además, la cantante afirmó haber presenciado a Lythgoe agredir a su asistente en otro incidente en 2015.

En respuesta a las acusaciones, Lythgoe calificó las afirmaciones de “falsas” y “profundamente ­ofensivas”, asegurando que lu­chará contra lo que considera una “atroz difamación”.

Además de demandar a Lythgoe, Abdul incluyó a 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. y Dance Nation Productions Inc. como coacusados.