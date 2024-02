Paula Chaves habló del rumor de infidelidad de Pedro con Flor Vigna

Luego de las fuertes repercusiones que despertó el rumor de infidelidad de Pedro Alfonso a Paula Chaves con Flor Vigna (cuando trabajaron juntos en 2016 y 2017), la modelo optó por hablar en una profunda nota que dio en LAM.

“Hace poco perdí a mi mejor amiga que tenía 37 años y se murió de cáncer de mama en un año. Y aprendí que la vida es corta, tenemos una sola vida para vivirla, y uno decide cómo vivirla. Yo, a partir de ahora y desde que me pasó esto, aprendo y aprendí que esta es la única vida que tengo y la elijo vivir con buena onda, alegría, amor, tirando y emanando la mayor cantidad de buena onda y amor que pueda, y haciendo cosas que me hagan bien”, comenzó diciendo Paula, en vivo, muy profunda.

“Sería una bol… si esto me afecta, me angustia o me quita el sueño. Sí me da fiaca que esté mi cara en todos los portales, con el hombre en el medio y las dos mujeres a los costados. Me da una fiaca tremenda. O sea, si no es por mi ex (Facundo Pieres) con Zaira Nara, me pasa con esto”, agregó.

Asimismo, defendió a su esposo, con quien tiene a sus hijos Olivia, Bautista y Filipa: “Primero, confió en Pedro. En su momento, cuando se instaló este rumor, le dije ‘¿no seré la bol… que está saliendo a dar móviles y decir que esto no pasó?’. Y me mira como diciendo ‘dale, Pau’. Y, desde ahí, nunca más fue tema”, lanzo. Y cerró, sin vueltas: “Y aparte te digo otra cosa. Si hubiese sido real (la infidelidad), la habría perdonado. Entonces, tendría que dejar de ser tema”.