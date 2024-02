Marcos Ginnochio no formó parte del panel de Gran Hermano

Luego del furor que fue su triunfo en Gran Hermano 2023, Marcos Ginocchio mantuvo un bajo perfil respecto a su presencia en los medios. Y fue Ángel de Brito quien sorprendió al revelar cómo quiere encarar el último campeón del reality de Telefe su futuro laboral.

“Yo hablé con Marcos puntualmente, y hablé con Telefe. Ellos me dijeron que, obviamente, lo convocaron para este Gran Hermano. De hecho, habían anunciado que iba a estar en el debate y nunca estuvo”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

“También hablé con los representantes de Marcos y la versión es que él no quiere saber nada con la televisión y me parece bien porque decide y dice ‘no estoy preparado, entonces decido no ser panelista y no ser conductor porque todavía no lo siento’”, agregó.

“Quiere dedicarse de a poco, estudiar y formarse, como hace la gente que le da la cabeza”, cerró De Brito, celebrando la decisión que tomó Marcos para su carrera.