Maxi López habló sobre la salud de Wanda Nara

Wanda Nara sigue siendo noticia, en este caso su ex, Maxi López, habló sobre la salud de la conductora y cómo se enteró de su enfermedad. En diálogo con Matías Martin en su programa Todo pasa de Urbana Play, dijo “uno de mis amigos es el doctor. Me llaman, yo estaba en Londres, a las 4 de la mañana, tenía 52 llamadas de él y de mi exsuegra, y me levanto y digo ¿qué pasó? Y me dijeron esto y lo otro. Me organizo y saqué un pasaje para cinco o seis días después y me llama ella y me dijo: te pido por favor que vengas, te necesito acá, y viajé lo más rápido que pude”.

Y agregó “yo quería hablar con los chicos antes que salieran las cosas, y cuando salí de Ezeiza ya una persona, Jorge Lanata, lo había declarado, entonces estaba bastante caliente. Yo sé que ella está en un ambiente donde las cosas se saben, por eso quería llegar antes, pero no pude”.