Pkass presenta su nuevo material

Con esfuerzo, Pkass compuso y produjo su nuevo álbum que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Además, dialogó con este multimedio para presentar los detalles de sus canciones.

—¿Bajo qué circunstancias te adentrás en el arte? ¿Por qué elegiste este camino?

—Todo inicia oficialmente a mediados de 2020, donde empecé a concretar más mi objetivo y lo que quería hacer con mi música. Sucede que desde muy joven compuse e hice mis propios temas, pero el año pasado fue clave para decidirme por lo que quería y los caminos hacia dónde quiero llegar, con los estilos que me gustaría desenvolverme, el equipo de trabajo que quiero formar, entre otros.

A esta altura, un año atrás, estaba escribiendo Low, que es mi primer single y ya se puede encontrar en todas las plataformas. Por otro lado se encuentra Nervios, una obra en la que estoy trabajando hoy en día para darle su toque final y salir este mes a romperla. Por otro lado, también estoy entre otros proyectos nuevos.

—A través de tus letras y creaciones, ¿cuáles son los mensajes que intentás llevar hacia tus seguidores?

—Siempre busco transmitir el sentimiento con el cual escribí cada tema. A veces suelo ser un poco rebuscado con las letras, me gusta hacer eso, pero también me gusta ser crudo y directo. Quisiera inspirar con mi música a otros artistas y que se animen a meterse en este mundo tan hermoso que recién, para mí, está empezando.

—Tu carrera está empezando en un contexto de aperturas paulatinas debido a la pandemia imperante, ¿qué otras prioridades tenés en mente?

—Un objetivo muy importante en mi recorrido, algo que quiero lograr, es armar un equipo de laburo, alguien con quien pueda sentarme a cranear ideas tanto en lo musical como beats, letras, colaboraciones. Es decir, una persona construir objetivos en común para crecer todos juntos.

—Y en ese constante hacer en un ambiente que cambia con dinamismo, ¿qué visión tenés de la escena actual?

—Hoy en día la escena está creciendo muchísimo y hay más oportunidades de crecimiento que antes, me vuela el bocho como evolucionó todo y lo que se está logrando y donde están dejando a la Argentina, en los niveles más altos, donde siempre se mereció estar. Hay mucho talento, se está escuchando mucho afuera, y hay cada vez más referentes en el país que la están rompiendo y acá se valora mucho ese crecimiento, despegue, hay mucho apoyo entre todos tanto entre artistas como el público que nos escucha.

En lo personal, me falta recorrer varios puntos en los cuales me estoy encaminando para mi crecimiento, aprender producción para tener mejores herramientas que aporten a mi música, ampliar mi conocimiento en instrumentos, tomar clases de canto, desenvolverme en diferentes estilos, etc.