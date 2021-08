La salud de Julio Iglesias

Con fama de galán y una carrera internacional, Julio Iglesias transita unos problemas de salud que le impiden su caminar elegante. Ahora, cansado de los rumores, decidió dar su versión de los hechos.

Es por ello que tomó una imagen de su juventud donde era un deportista indiscutido y sufrió un accidente que casi le cuesta la vida. Esta postal decoró la publicación que fue ampliada con un epígrafe donde da cuenta de su constante resiliencia: “Nunca dejé de aprender, es más, creo que aprendí a aprender y aprender a aprender ha sido lo más importante que me ha pasado en todo este largo camino. Por supuesto que me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenía antes. Lógico, voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20”. De esta manera, el artista histórico afirma que los años se le vinieron encima pero continúa dando batalla a sus problemas de motricidad o los dolores incesantes que suele padecer.

Vale mencionar que en la actualidad se encuentra habitando una casona junto a su esposa segunda de nombre Miranda y sus hijos varones. En este sentido, las mellizas Christina y Victoria han iniciado un camino como modelo, por lo que decidieron independizarse de sus papás.