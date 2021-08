Ricardo Arjona cantó en el subte y nadie lo reconoció

Ricardo Arjona quiso sorprender a los usuarios del subte de Nueva York, pero la sorpresa se la llevó él al no ser reconocido por nadie

El compositor admitió la mala experiencia que vivió a través de su cuenta de Instagram, “mentiría diciendo que me fue bien” escribió junto a los videos de ese momento.

En la publicación se lo puede ver sentado en un banco en uno de los pasillos del subte, tocando la guitarra y cantando como uno más de los cientos de artistas callejeros que pasan cada día por ese lugar.

Pero no fue un día completamente desperdiciado para el artista ya que reveló el gracioso intercambio que tuvo con una fan, "lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito".