Maluma lanza una canción con cuatro figuras de la música urbana

De forma reciente, Maluma, junto a Kapla, Miky, Philip y Blessd armaron L.N.E.M (Gata), una canción de perreo intenso que fue estrenada con éxito.

Ahora, la figura expresó: “Para mí representa mucho poder apoyar a una nueva generación de artistas porque cuando yo comencé, no sentí ese mismo apoyo en Colombia y no quería que vivieran lo mismo que yo. Fueron otros artistas a nivel internacional y mis fieles fans quienes me dieron ese impulso que necesitaba para comenzar mi vuelo. Por eso mismo lo hago, no quiero que se repita la historia, quiero verlos brillar, porque hay mucho talento en Colombia que merece ser estrella y cumplir sueños, tanto como yo lo estoy haciendo”.