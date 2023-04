Polémica con Cristian Castro: filtran supuestos chats con una modelo

El cantante está atravesando algunos días complicados. Ocurre que se encuentra envuelto en una polémica por unos chats que se filtraron y que él le habría mandado a la modelo Rocío Galera. La difusión de la conversación que habrían mantenido se difundió por Instagram y enseguida se viralizó su contenido. “Cielo, estuve pensando y para hacer un video como el que necesito, tenemos que transmitir al público que hay piel y química. Me gustaría que vengas sola, así tenemos algo más íntimo”, habría escrito Castro. A lo que Galera le contestó que no podía ir sola. Y cerró la conversación diciendo: “Me dejás helada. No creí que me ibas a proponer algo así, te tenía diferente. Creí que eras otra clase de persona cuando hablamos. Y no me interesa”.

Por lo pronto, el cantante no dijo nada al respecto.

Cabe recordar que a Galera hace apenas unos meses se la vínculó con Mauro Icardi en medio de una crisis de separación con Wanda Nara.