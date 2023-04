Lucy Patané: “Girar es un gran motor para componer”

Podría decirse que Lucy Patané está en la música casi desde siempre. No solo porque en su familia había músicos, sino porque es lo que hizo desde muy pequeña. Por ejemplo, tocar la batería con apenas cinco años. O aprovechar y experimentar y jugar en el garage de su casa donde su padre, el músico Ricardo Patané, conocido como Richard Limbo, tenía su propio estudio de música y de grabación. Eso sería una anécdota sin más, si no fuera porque a partir de allí no paró. Ya antes de su adolescencia supo tener o formar muchas bandas y proyectos distintos.

Esa misma inquietud musical y casi voraz es la que la llevó a formar parte, fundar e involucrarse en distintos grupos o ensambles. Entre otras, por ejemplo, formó parte de La Cosa Mostra, la celebrada agrupación Las Taradas, El Tronador; grabó un disco hermoso —El poder oculto— junto a Marina Fagés; supo estar al lado y formar parte de la banda de Diego Frenkel durante años, lo mismo con la banda de Nahuel Briones, y más. Lo que da cuenta de lo convocada que es su guitarra con sus seis cuerdas, aquí y allá. Una versatilidad que la ha convertido con el correr de los años en una figura de peso en la escena.

Además, claro, de su recorrido como solista. Con su debut homónimo ganó el premio Gardel en 2020 en la categoría “Mejor albúm de rock alternativo”. Ella se presenta esta noche con su guitarra —21 hs, Auditorio de la Facultad de Artes— y algo de todo eso va a estar sonando. En diálogo con diario Hoy, repasa parte de su historia y más.

—Después de algunos años vuelven a firmar juntas un trabajo con Paula Maffia, Lesbiandrama. ¿Cómo definirían esa sociedad, encuentro musical?

—Siempre decimos que tenemos un maridaje musical, o que en otro metaverso también estamos haciendo algo en sociedad que no tenga que ver con la música. Creo que lo que funciona es que con el paso de los años ambas vamos evolucionando como personas y nos seguimos eligiendo y encontrando en los formatos que vamos viendo divertidos para hacer. Eso, el humor siempre es un factor importantísimo en lo que hacemos.

—Es más que profuso y abundante el camino hasta acá. Desde todos los proyectos de los que formaste parte, los actuales y tu recorrido solista. Mirás para atrás y, ¿qué ves, qué encontrás?

—Veo una enorme escuela que me inventé, ya que nunca pude ser muy amiga de las instituciones, jaja…

—Y para adelante, ¿qué planes hay a mediano plazo? ¿Disco, giras?

—Girar es un gran motor para componer, de alguna manera. De a poco voy entrando en la idea de que tengo ganas de estar en proceso creativo nuevamente, así que seguramente esté pronto grabando algonuevo.

—Además de ser una guitarrista de peso en la escena, también estás muy dedicada a la producción. Ya no como guitarrista, sino como productora: ¿qué dos o tres discos encontrás de cabecera o que son referencia, para vos, en ese plano?

—Blue, de Joni Mitchell, Samba Esquema Novo de Jorge Ben Jor y Mezzanine de Massive Attack.