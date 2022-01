Pome: “Vivo de esto y me encanta”

Iván “P0me” Lucco es uno de los streamers en ascenso de un universo que cada vez crece más y más. Diario Hoy dialogó en exclusiva con él durante una de las jornadas de la Argentina Game Show para conocer detalles del mundo gaming.

—¿Cómo llegás a este universo?

—A los cuatro años empecé a jugar con una computadora, ahora tengo 25, pero bueno, no “viciaba” tanto. A los ocho me mudé a la casa de mis abuelos, y a la vuelta había un cíber y ahí me cambió la vida. Me empezó a ir mal en la escuela, pero con el tiempo mi mamá me compró una compu y me quedé en casa, porque vivía en una zona peligrosa, así que estaba todo el día jugando, haciendo amigos, que muchos me vinieron a ver acá. A los 18 años me regalaron un auto, un 147 y como yo había tenido un accidente, y estaba con la pierna y el codo enyesados, me operaron, y vendí el auto y me compré otra computadora. Empecé con eso y a transmitir por streaming. Vivo de esto, me encanta.

—¿Qué les podés decir a los jóvenes que quieren empezar en esto?

—Una vez un papá vino y me preguntó qué le recomendaba para su hijo, y lo que le dije es que siempre que les guste esto, que lo hagan, pero con límites, no dejar el estudio de lado, y saber que es muy estresante esto, hay mucha presión, pero si les gusta, dejar que lo hagan, conocés muchas personas, de todas las edades, y es muy lindo.

—Comentás que esto es muy estresante, e imagino que no jugás todo el día, entonces, ¿qué hacés para “desconectarte”?

—Paseo con mi novia, salgo, voy a tomar algo, veo películas, series, juego, pero fuera de torneo, cada vez menos, claro, porque cuando me pongo con la computadora es para streamear. Antes hacía ejercicio, mucho, pero tuve que dejarlo de lado por los compromisos, paseo al perro, y mucho más.