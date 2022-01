La maternidad de Angelina Jolie

Durante diez años, Angelina Jolie y Brad Pitt compartieron sus vidas y fundaron una familia numerosa con la llegada de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox.

Tras el divorcio, los actores se enfrentan en la corte debido a las discrepancias en torno a los regímenes de visitas.

Ahora la cineasta brindó una entrevista donde dio a conocer su perfil como mamá de seis hijos. Allí aseguró: “De ninguna manera soy la madre perfecta”, asegura. “Cada día siento que soy más consciente de todo lo que no logro hacer bien. Soy bastante exigente conmigo, porque a menudo me planteo: ¿Lo estaré haciendo bien? ¿He dicho bien las cosas?”.

Por otro lado, aseguró que no es una mamá común y corriente porque no suele tener mucho tiempo para estar en su casa. En este sentido, advirtió que forman un gran equipo: “Ellos me conocen muy bien, mejor que nadie, y no tengo secretos para ellos”.

En este reportaje, donde habló de lo más importante que son estos seis jóvenes, dijo: “Yo no soy la líder de nada. Soy muy honesta con ellos. Soy muy humana con mis hijos. Siempre me he ido sintiendo muy curiosa acerca de lo que hay en cada uno de ellos durante su crecimiento. Mi prioridad es estar ahí para apoyarlos y ayudarlos a desarrollar los diferentes aspectos de quiénes son. En mi casa tengo seis seres humanos individuales. Estoy emocionada por todas sus etapas, sus sentimientos, las curiosidades que van atravesando. ¿Cómo no estarlo?”.

En momentos de estrenos o lanzamientos, la mujer suele estar acompañada por sus herederos que posan en el camino o al salir de los eventos.