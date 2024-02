Premios Goya: Tres argentinos premiados en la gran fiesta del cine español

En una noche llena de emociones y reconocimientos, tres argentinos brillaron en la prestigiosa ceremonia de los Premios Goya, celebrada en la ciudad española de Valladolid. Malena Alterio, Matías Recalt y Julio Suárez fueron galardonados con los codiciados trofeos en un evento que destacó lo mejor del cine hispanohablante.

La película "La sociedad de la nieve" se alzó como la gran triunfadora de la noche, obteniendo un total de 12 premios de 13 nominaciones, incluyendo el galardón a la mejor película. Matías Recalt, por su destacada interpretación del sobreviviente de los Andes, Roberto Canessa, fue honrado con el premio al mejor actor revelación. Asimismo, Julio Suárez fue reconocido como el mejor diseñador de vestuario por su trabajo en dicha película.

La actriz Malena Alterio también brilló en la ceremonia al recibir el premio a la mejor actriz protagónica por su papel en "Que nadie duerma".

En su discurso de aceptación, Recalt emocionó a todos los presentes al compartir el reconocimiento con sus compañeros de reparto y el equipo detrás de 'La sociedad de la nieve'. Expresó su profundo agradecimiento a "mis amigos de la montaña", reconociendo el esfuerzo conjunto que hizo posible esta película.

Pero fue su dedicación a los sobrevivientes y a aquellos que no regresaron lo que conmovió profundamente al auditorio. Recalt honró la memoria de quienes vivieron la tragedia que narra la película, dedicando el premio a "los sobrevivientes, a los que no volvieron y a los familiares de los que no volvieron", y en particular, a Roberto Canessa, cuyo personaje interpretó, por su admirable espíritu de supervivencia.

En un emotivo momento, Matías Recalt dedicó su premio a su país natal, Argentina, haciendo un llamado a preservar la cultura en tiempos difíciles: "Quiero mandar un abrazo muy grande a mi país, que está pasando un momento muy delicado, y pedir por favor que no se manche la cultura", expresó Recalt.

Alterio, ganadora del premio a la mejor actriz protagónica por su papel en "Que nadie duerma", por su parte, envió un mensaje de ánimo a sus compatriotas y recordó el compromiso de sus padres con la memoria histórica y la paz.

Sin embargo, no todas las noticias fueron de victoria para Argentina. La película "Puan" perdió en la categoría de mejor película iberoamericana ante "La memoria infinita" de Chile, dirigida por Maite Alberdi, quien recibió el Goya como un impulso adicional en su camino hacia los premios Oscar.

Cabe resaltar que, con estos triunfos y reconocimientos, el talento argentino continúa dejando su marca en la industria cinematográfica internacional, demostrando una vez más su calidad y creatividad en el arte del cine.