El color púrpura ya está en cines

Ya está disponible en los cines El Color Púrpura, nueva versión del amado clásico que en esta oportunidad está dirigido por Blitz Bazawule, un artista multi-medio cuyo debut cinematográfico es la aclamada The Burial of Kojo.

Producida por Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders y Quincy Jones, la película está protagonizada por la nominada al Óscar, Taraji P. Henson (The Curious Case of Benjamin Button); la ganadora del Premio SAG y nominada al Premio Tony, Danielle Brooks (Orange Is the New Black); el nominado al Premio Tony y ganador del Emmy, Colman Domingo (Euphoria, Ma Rainey’s Black Bottom); el nominado al Premio Tony, Corey Hawkins (Six Degrees of Separation, In the Heights); la artista ganadora del Premio Óscar y Grammy, H.E.R. (Judas and the Black Messiah); la nominada al Grammy, Halle Bailey (The Little Mermaid); la nominada al Premio Óscar, Aunjanue Ellis-Taylor (King Richard, Ray); y la artista ganadora del Premio Grammy, Fantasía Barrino, en su debut cinematográfico.

El guion es del aclamado dramaturgo Marcus Gardley, quien ganó un premio WGA por Maid. Su guion está basado en la novela de Alice Walker y en la obra de teatro musical, libro (de la obra de teatro musical) de Marsha Norman, música y letra de Brenda Russell, Allee Willis y Stephen Bray.

Junto al director Bazawule, detrás de cámara hay una lista de aclamados artistas, incluyendo el director de fotografía nominado al Óscar, Dan Laustsen (The Shape of Water); el diseñador de producción ganador del Óscar, Paul Denham Austerberry (The Shape of Water); el editor Jon Poll (Bombshell, Meet the Parents); la diseñadora de vestuario, Francine Jamison-Tanchuck (Glory, One Night in Miami…); y la coreógrafa Fatima Robinson (Dreamgirls). La música es del nominado al Óscar Kris Bowers (King Richard, Green Book, A Concerto Is a Conversation).