Premios Oscar: la lista completa con todos los ganadores y ganadoras

Este domingo 27 de marzo se realizó una nueva entrega de los premios Oscar 2022; ceremonia que tuvo lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos) como viene realizándose habitualmente en los últimos años.

Entre las premiaciones más importantes, Encanto (una producción de Disney inspirada en la cultura colombiana) ganó Mejor película animada, la actriz Ariana DeBose se llevó el premio a Mejor actriz de reparto por West Side Story (la última película dirigida por el gran Steven Spielberg, basado en un músical) y Troy Kotsur ganó Mejor actor de reparto por la comedia dramática CODA.

Will Smith se llevó su primer Oscar a Mejor actor por el drama King Richard, Jessica Chastain también fue premiada por primera vez con el galardón por Los ojos de Tammy Faye (esta es su tercera nominación) y Jane Campion obtuvo la estatuilla en la categoría de Mejor director, siendo la tercera mujer en ganar esta terna.

La sorpresa de la noche fue Dune que se llevó a casa 6 estatuillas doradas por Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Diseño de Producción.

Conoce a todos los ganadores de la ceremonia de premiación:

Mejor película: CODA.

Mejor directora: Jane Campion por El poder del perro.

Mejor actor: Will Smith por King Richard.

Mejor actriz: Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye.

Mejor actor de reparto: Troy Kotsur por CODA.

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBose por West Side Story.

Mejor guión original: Kenneth Branagh por Belfast.

Mejor guión adaptado: Siân Heder por CODA.

Mejor película animada: Encanto (Disney) de Jason Bush y Byron Howard.

Mejor película extranjera: Drive My Car (Japón) de Ryusuke Hamaguchi.

Mejor documental: Summer of Soul (…Or, When The Revolution Could Not Be Televised).

Mejores efectos visuales: Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor y Gerd Nefzer por Dune.

Mejor fotografía: Greig Fraser por Dune.

Mejor sonido: Dune.

Mejor edición: Joe Walker por Dune.

Mejor diseño de vestuario: Jenny Beavan por Cruella.

Mejor música original: Hans Zimmer por Dune.

Mejor canción original: No Time to Die, de Billie Eilish y su hermano, Finneas O’Connell.

Mejor diseño de producción: Dune.

Mejor vestuario y maquillaje: Los ojos de Tammy Faye.

Mejor cortometraje documental: The Queen of Basketball (Estados Unidos) de Ben Proudfoot.

Mejor cortometraje animado: El limpiaparabrisas (España) de Alberto Mielgo y Leo Sánchez.

Mejor cortometraje de ficción: The Long Goodbye (Inglaterra).