Preocupa el estado de salud de Sergio Lapegüe

El periodista Sergio Lapegüe dejó preocupados a sus compañeros debido a la gravedad de su estado de salud. Según se supo, luego de haber dado positivo de covid-19, debió ser internado.

Lapegüe sufre de asma, es por eso que es un paciente de riesgo y los cuidados deben ser mayores.

Al ser consultado por sus colegas, relató: “Ayer descansé con oxígeno, porque tengo bajo oxígeno en sangre, estoy mejor que ayer porque me bajó la fiebre, me tuvieron que poner un respirador y una bigotera. Es el quinto día de internación, ayer y antes de ayer estuve mal de verdad. Aquí no entra nadie, solo el médico y enfermero como astronautas y casi no tienen diálogo”.

Además, su hija Mica debió ser hisopada, lo que arrojó resultados positivos.