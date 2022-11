"Pretty Boy", lo nuevo de Noel Gallagher

Noel Gallagher volvió al ruedo con un nuevo tema titulado “Pretty Boy”, después de la salida del disco Back The Way We Came, en 2021.La canción es un adelanto de su próximo álbum, y contó con la gran participación del guitarrista Johnny Marr, de la banda The Smiths.

Mediante un comunicado el cantante dijo: “Quiero agradecer a Johnny Marr por llevar esta canción a otro plano”.A su vez, agregó: “El tema fue el primero que escribí y el primero que terminé para el nuevo disco, por eso es justo que la gente sea lo primero que escuche”.Y atentos, aunque hasta ahora no hay una fecha de lanzamiento oficial, se prevé que el nuevo LP salga en algún momento del 2023.