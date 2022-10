Ryan Levey: “En la lucha libre no había posibilidad de que los participantes se pudieran expresar abiertamente”

Out in the ring, de Ryan Levey, fue la película por la que el realizador vino al país invitado por la novena edición de Asterisco, el festival de cine LGTBIQ+, y en la que narra la representación, la apropiación cultural, la homofobia y la autorepresentación. Diario Hoy habló con él para conocer más detalles de su trabajo.

一¿Sensaciones de venir al país con la película y presentar tu primera película?

一Muy contento de venir al país, mi primera vez en América Latina, y siempre me entusiasma compartir mi trabajo con nuevas audiencias, así que muy contento.

一¿Cuándo supiste que querías ser parte del mundo del entretenimiento?

一Siempre fui un fanático del cine, así que era inevitable convertirme en cineasta, pero estuve en una larga carrera en la industria con varios roles hasta que en 2015 decidí hacer mi primera película, y tras dos años de investigación lo hice.

一¿Creés que tu película no se podría haber hecho en otro momento y que toda esa experiencia adquirida te ayudó a hacerla?

一Empecé a trabajar en los 2000 en una agencia de distribución básicamente porque me separé de una pareja y necesitaba hacerlo. Tal vez por haber trabajado tanto tiempo no tuve el tiempo para detenerme a pensar qué quería hacer. Antes de Out in the ring hice dos cortos, y seguro que antes no se podría haber hecho la película, principalmente porque en la lucha libre no había posibilidad de que los participantes se pudieran expresar tan abiertamente.

一Le tenemos que agradecer a esa pareja que no funcionó el hecho de que hoy estés haciendo películas y sigas tan involucrado en el mundo del cine…

一Sí, igual tengo muchas cosas más para agradecerle también.

一El mundo de la lucha libre ha reforzado estereotipos durante años, y ha expulsado a la comunidad LGTBIQ+. ¿Qué es lo que te interesó justamente de ese mundo para hacer la película?

一Crecí amando la lucha libre, de hecho nací en una ciudad de Canadá con una larga tradición de luchadores muy famosos, por eso quería hacer algo que dialogue con esa comunidad y con el amor que tenía por este tipo de evento. Me daba la posibilidad de hablar de aquellos luchadores y luchadoras que nunca habían revelado su identidad y de los otros y otras que sufrieron por su condición ante la discriminación que recibían. Hoy ha evolucionado todo en un gran mosaico que contiene diversas expresiones de géneros y culturas y quería dar cuenta de ese recorrido con la película.

一¿Cómo recibió la película el universo de los y las luchadoras?

一La primera luchadora que la vio fue Susane Tex, muy famosa, que se sintió contenta y representada. Con quien no pude hablar fue con Pat Patterson, por cuestiones de salud, tuve que hablar con quien escribió su biografía.