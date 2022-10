Angelina Jolie saca los trapitos sucios al sol

Cuando se conocieron, Angelina Jolie y Brad Pitt se mostraron consolidados y el flechazo fue inminente. Comenzaron a salir, se fueron a convivir y enseguida pudieron adoptar a tres hijos para luego darle bienvenida a otros tres más.

Pero como no todo lo que brilla es oro, en el 2016 presentaron los trámites del divorcio por diferencias irreconciliables. Además desde ese momento los famosos no han podido resolver ni un solo litigio y están protagonizando una batalla legal que no termina.

La numerosa familia está conformada por Maddox, Pax Thien, Zahara Marley y Shiloh Nouvel, además de los gemelos Knox Léon y Vivienne Marcheline. En una ceremonia íntima, los famosos se casaron en un castillo que compraron en el viejo continente, que hoy es una de las causas de pelea. Sucede que el espacio histórico también posee un viñedo que fue vendido, sin que una de las partes estuviera de acuerdo.

Es por ello que ahora en pleno proceso de peleas, la mujer hizo pública la denuncia policial que los llevó al divorcio. Es decir, compartió detalles sobre cómo sucedió la pelea en un viaje desde el viejo continente con destino a Estados Unidos.

Él le habría propinado un golpe a ella e incluso también habría agredido a los niños. Luego les habría rociado bebidas alcohólicas mientras los insultaba. Angelina ahora muestra una carta que le envió a su ex pidiéndole que se frene la venta del castillo francés: “Es el lugar donde trajimos a los gemelos a casa y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre. Un lugar que contenía la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora es imposible escribir esto sin llorar. Atesoraré mis recuerdos de lo que fue hace una década”. La misiva continúa: “Tenía la esperanza de que de alguna manera pudiera convertirse en algo que nos mantuviera unidos y encontráramos luz y paz. Ahora veo cómo realmente me has querido fuera y lo más probable es que estés complacido de recibir este correo electrónico. Me conmocionaron las imágenes recientes que se publicaron para vender el alcohol. Lo encuentro irresponsable y no es algo que quisiera que los niños vieran. Me recordó tiempos dolorosos”.

Esto último alude a la adicción que el actor mantuvo tanto con la bebida como con otras sustancias. Al momento del divorcio siguió un tratamiento de rehabilitación para poder ver a sus hijos en las primeras visitas que, en ese entonces, estaban supervisadas por terapeutas.

“La alternativa es que tú, la familia Perrin o sus asociados compren por completo mi participación en la propiedad y el negocio. De cualquier manera, creo que debemos avanzar para sanar y centrarnos en donde se une nuestra familia y donde tenemos asociaciones positivas. Y hacerlo rápido. No puedo empezar a expresar lo molesto que es para mí tener que llegar a este punto. Tu sueño sobre tu relación con el negocio y el alcohol es tuyo y lo has dejado dolorosamente claro. Les deseo todo lo mejor con el negocio y espero sinceramente que los niños se sientan diferentes acerca de Miraval cuando sean mayores y te visiten allí. Pero Miraval para mí murió en septiembre de 2016, y todo lo que he visto en los años posteriores lo ha confirmado tristemente", agrega.

Vale mencionar que Angelina vendió su parte de la propiedad pero Brad le inició un juicio ya que ambos habrían acordado en el ámbito de lo privado que ninguno de los dos cedería su parte. Para poder contradecir esta parte, Angelina sacó otros trámites que se habrían hecho sin su aval y aún pelean en la Justicia.

Por otro lado, los jóvenes se encuentran entre la universidad y la escuela secundaria. En el caso del mayor ya no desea ver a su padre y nadie puede obligarlo. En relación a los más pequeños, estos tienen custodia compartida, están en Estados Unidos y Europa donde los padres están trabajando. Cabe recordar que Angelina continúa con su trabajo como militante y cineasta en el viejo continente, mientras que Brad anunció su retiro definitivo de la actuación para poder abocarse a la construcción inmobiliaria y la producción ejecutiva.