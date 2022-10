¿Adiós a la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves?

Todo tiene un final, todo termina. Ese pasaje de una de las canciones más famosas del rock nacional vuelve, otra vez, a funcionar como la síntesis perfecta. Sucede que la amistad que supieron cosechar y sembrar las modelos Zaira Nara y Paula Chaves durante años se ha secado y ya no da frutos. Y parece que tampoco hay riego suficiente como para que reverdezca.

El motivo es, nuevamente, un asunto de parejas, exparejas y viejos amores. Según expresó Rodrigo Lussich en su programa, tiene que ver con el nuevo vínculo que estaría comenzando Zaira con el polista Facundo Pieres, luego de la separación de Jakob Von Plessen, confirmada hace apenas unos pocos meses: “El motivo es que finalmente Zaira está empezando una relación con el polista Facundo Pieres”.

Vale recordar que Pieres fue la pareja de Paula Chaves durante casi un año. Luego, finalmente ella empezaría su relación con Peter Alfonso, que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, pasando en limpio: Chaves estaría muy enojada con Nara porque está saliendo con uno de sus ex.

Fue otra periodista, la panelista Paula Varela, quien aportó más datos y posibles intercambios entre ambas. “Esto arranca hace tiempo, en marzo, cuando acá dimos la primicia de que Zaira se escribía con el polista Facundo Pieres, ex de su amiga Paula Chaves. Cuando él le habla, lo primero que hace Zaira es contarle a Pau y a Jakob” contó Varela. Y amplió: “La respuesta fue: Amiga, no pasa nada. Ya pasó tiempo y es más, dale celos con él a Jakob”. Así las cosas, nadie pensaba que esa pequeña e inaugural insinuación llegara más lejos o a otro puerto.

Tan es así que la ruptura de Zaira y Jakob causó mucha sorpresa en el medio, donde insisten en que fue ella la que luchó e hizo mucho porque la relación se mantuviera. Al momento de anunciar la noticia, ella lo hizo con un conciso mensaje en sus redes sociales que decía: “Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre”.

Finalmente, luego de la separación, parece que las cosas entre Nara y Pieres empezaron a tomar otro color y otra temperatura. Y cuando Nara se lo comentó a su amiga, no cayó para nada en gracia.

La respuesta habría sido: “Me rompe las pelotas, me molesta que estés con un ex mío”. Pero no todo acaba allí porque la ahora novia del polista cantó vale cuatro y habría contestado: “Ay, bueno gordita, lo siento. Vos me dijiste que sí y yo avancé. Esto no se frena más, esto continúa’”. Vale recordar que la hermana de Wanda es madrina de una de las hijas de Paula.

Una de las primeras en manifestarse al respecto fue Luli Fernández, amiga en común entre ambas. Sucede que las tres coincidieron en un evento nocturno y allí se sacaron una foto juntas –Nara, Luli, Chaves- en la que esta última denota cierta tensión en su semblante. Fernández comentó al respecto: “A mí me llama la atención porque Zaira es amiga de Paula y Facundo Pieres salió con ella hace más de trece años, cuando ni eran amigas ellas. Paula está feliz aparte con Pedro Alfonso, entonces no puedo entender que se caliente así. Estábamos las tres en el evento en un box sentadas. Ellas hablaban normal, o sea, no me di cuenta que estaban peleadas. Ninguna me contó nada”.

No es la primera vez que en el año que Chaves se encuentra en medio de una ruptura de amistades. Hace apenas unas semanas fue Eugenia “la China Suárez” quien dijo en La peña de Morfi, entrevistada por Jey Mammon: “No perdí amigos, gané en calidad”.

El fin de ese vínculo entre ellas dos parece que también encuentra motivos en cuestiones del corazón. Es que Chaves se habría sentido traicionada cuando la China había asegurado que no tenía nada que ver con Mauro Icardi en medio del Wandagate. Habrá que esperar si con el correr de los días aclara un poco la cosa o si ya no hay vuelta atrás.