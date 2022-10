Orlando Netti: “Trato de adaptarme a los nuevos tiempos”

Orlando Netti es el creador de hits musicales tales como Clásico y Recién te conozco y te quiero, que ya pertenecen al imaginario popular argentino. En la actualidad, sigue dedicándose a la música. en especial a la canción romántica. Durante una entrevista con diario Hoy, recorrió sus mejores momentos dentro de una profesión artística que aún lo mantiene en movimiento.

—¿Bajo qué circunstancias te adentraste en el arte, en especial en la música?

—Nace desde muy pequeño, desde los cinco años, porque mi viejo siempre estuvo inmerso en el ámbito publicitario artístico, y como empresario trajo artistas al país como Charles Aznavour, Mina, Nina Simone, y además estaba relacionado al mundo del arte, dirigió un teatro y representó a, por ejemplo, Leonardo Favio. Justamente con él me unió una relación de un cariño recíproco, además que era amigo de mi papá, y la amistad creció, hasta produjeron juntos Nazareno Cruz y el lobo. Favio es una figura preponderante en lo artístico y mi vida personal. La música siempre estuvo conmigo, fui DJ en mi adolescencia, por ejemplo, y al frustrarse mi carrera de deportista en el fútbol, probé con la música. Grabé dos temas en casette, de manera casera, recorrí discográficas, algunas me dijeron que no y otras que sí, porque estaban buscando a un chico que cantara pop o balada, firmé contrato por cuatro discos y así empezó todo.

—¿No sentiste vértigo ante estos universos posibles que se fueron abriendo en el camino?

—Sí, por supuesto, porque todo era un proceso, era muy joven, y de hecho, no había dicho nada en casa y mi papá me tuvo que acompañar a firmar el contrato. El vértigo estuvo, pero tuve la suerte que mi primer hit irrumpió fuertemente en muchos países, pero al ver gente conocida en casa, estaba acostumbrado un poco a lo que había que hacer.

—¿No dijiste nada en tu casa para evitar que te “ayudaran”?

—Uno en la adolescencia es “medio rebelde” y quería conseguir las cosas por mi cuenta, por eso no dije nada, y salió bien, por esa cuota de “lanzado” que uno tiene en la ­adolescencia.

—¿Cómo es para vos seguir en el negocio de la música, que hoy es completamente diferente?

—He pasado en 37 años de carrera por todos los estados, lo más alto, mediano y bajo. Vendí muchos discos, tuve mucha trascendencia y llené estadios, pero también tuve momentos de más ostracismo y menos exposición, hay algo de “la fama es puro cuento”, que hace que uno sepa cómo es el medio, y trato de adaptarme a los nuevos tiempos. Porque yo pasé por todos los formatos físicos, y lo digital, tan efímero y en el aire, sin la posibilidad de tener el disco en la mano, en algún punto está buenísmo y en otro no tanto, es largo para explicar, pero hay veces que hay como un “pozo” del cual no sabemos mucho, pero uno trata de ir para adelante sin meterte en eso porque si no te volvés loco.

—¿Es distinto preparar un show hoy en día con tanta competencia?

—Antes había un desarrollo, te acompañaban con un disco, lo intentaban varias veces, pero ahora los artistas firman por tema, uno o dos, y si no pegan pasan a otro, es todo muy efímero, pasan y hay mucha gente que queda dando vueltas, y por eso es más difícil saber si era mejor lo de antes o lo de ahora.

—Mencionabas a Favio, justamente es el mes en el que se lo recuerda, y además en breve hacés tu show. ¿Cómo sigue el año de trabajo?

—Este es el año “Faviano”, se están haciendo muchos homenajes, sobre su música y filmografía. Por ejemplo, se está por emplazar una estatua, se presentará en breve un libro sobre su música, del cual escribí su prólogo, su hijo Nico va a hacer una presentación, yo voy a estar presente en todos los eventos porque es para mí como familia.

Y con respecto a mi próximo ­trabajo discográfico, estoy preparando con mucha esperanza e ilusión, sabiendo que en esta vorágine hay que reforzar todo más para hacerla conocer. Se trata de una obra que tendrá un costado de jazz, que da dinamismo a las canciones clásicas, que la gente las tiene ­presentes porque han marcado una época.