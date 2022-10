Matthew Perry atacó a Keanu Reeves y tuvo que salir a pedir disculpas

Todavía no salió a la venta y ya tiene polémicas alrededor. Es que se publicaron en Variety y The New York Post al­gunos adelantos del libro de memorias del actor Matthew Perry llamado Friends, lovers and the big terrible thing (“amigos, amantes y aquello tan terrible”). Parece que entre los fragmentos se encuentra un desafortunado pasaje con Keanu Reeves como destinatario.

Este dice, refiriéndose a River Phoenix: “Era un hombre hermoso, por dentro y por fuera; resultó ser demasiado hermoso para este mundo. Siempre parece que los más talentosos son los que caen”. Y continúa: “¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix y Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves todavía camina entre nosotros?”. Vale recordar que Perry hizo una de sus primeras películas con Phoenix, quien murió en 1993 a los 23 años de una sobredosis.

Pero esa no es la única mención del actor de Matrix. Porque en otro párrafo escribe, cuando menciona la muerte del cómico Chris Farley: “Hice un agujero en la pared del vestidor de ­Jennifer Aniston cuando me enteré”. Y repite: “Keanu Reeves camina entre nosotros”.

Ni bien se dieron a conocer las citas, el actor que le dio vida y cuerpo a Chandler Bing en la serie sobre los amigos neoyorquinos salió a disculparse. En la revista People manifestó: “En realidad, soy un gran admirador de Keanu. Elegí un nombre al azar, fue mi error. Me disculpo. Debería haber usado mi propio nombre en su lugar”.

El propio intérprete se refirió al hecho de escribir sus memorias, que no tienen fecha de edición local. “Tuve que esperar hasta estar sobrio para escribirlo todo. Y lo principal era poder ayudar a la gente”.

Hace poco confesó los difíciles momentos por los que pasó durante su rehabilitación para dejar las drogas. Dijo haber tenido 15 rehabilitaciones por las que gastó un total de 9 millones de dólares y que llegó a consumir 55 pastillas Vicodin al día.

Incluso confesó que solo se mantuvo sobrio en una de las diez temporadas de la comedia y que también tuvo inconvenientes al momento de rodar Don’t look up. Sostuvo: “No importa si tienes éxito o no, a la enfermedad no le importa”. En pleno rodaje tuvo que bajarse del proyecto e internarse en una clínica en Suiza.

Otro de los momentos narrados refiere a cuando le hicieron RCP porque lo reconocieron como uno de los actores de la histórica serie. En pleno tratamiento por sus adicciones, le mintió a uno de sus médicos para que le recetara un fuerte analgésico. Lo tomó la noche antes de someterse a una cirugía y la medicación terminó haciendo una combinación casi letal que provocó que su corazón dejara de latir.

“Me dijeron que un hombre fornido no quería que el tipo de Friends muriera en su mesa y me hizo la RCP durante cinco minutos completos, golpeando mi pecho. Si no hubiera estado en la serie, ¿se habría detenido a los tres minutos? ¿Friends me salvó la vida otra vez?”, se pregunta Perry. De aquella ocasión, una vez más, salió con vida, aunque con algunas costillas rotas.