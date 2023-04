¿Que pasó con el cantante Drake Bell?

Lo que parecía una tragedia que lo tenía a Drake Bell como protagonista terminó casi en una broma. Porque se vivieron horas dramáticas durante el jueves, pero ya quedó todo aclarado. ¿Qué pasó? Durante el jueves los fanáticos del cantante expresaron su preocupación luego de que fuera reportado como desaparecido por la policía de Florida. En redes se difundió que Drake había sido visto por última vez la noche del pasado 12 de abril a bordo de un BMW gris. Ese mensaje advertía que el artista podría estar en peligro. Finalmente, todo pareció ser una confusión. Primero la policía y luego el propio Bell salieron a confirmar que no había motivos para susto alguno y que, en efecto, no había pasado absolutamente nada. El cantante tuiteó: “Dejas tu teléfono en el carro y no contestas en una noche, ¿y pasa esto?”. No se sabe quién alertó al 911. Hasta se dice que todo ha sido una broma montada por el propio Bell.