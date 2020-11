“Quiero producir pequeñas películas con buenas historias para continuar en este mundo del cine”

Durante una entrevista con este multimedio, Fabián Mazzei recorrió su trayectoria como actor. Además, hizo hincapié en otras aristas que está transitando como lo son la escritura de guiones, la producción ejecutiva y artística en el séptimo arte y sus ganas de abocarse al maravilloso camino de la docencia, en especial de los jóvenes que desean incursionar en la interpretación.

Por otra parte, el artista reflexionó sobre la situación imperante de la pandemia que frenó el estreno de la película Sola, donde trabajó delante y detrás de escena. La dirección del filme pertenece a José Cicala. Asimismo, se refirió a la notable labor de permanencia como responsable pero a la vez integrante del elenco protagónico.

Incluso, mostró su parecer sobre la distribución del cine en la Argentina, en especial hacia las producciones independientes y autogestivas.

—¿Cómo viviste la experiencia doble de actuar y producir en un filme?

—Fue bastante difícil, porque es la primera vez que llevé a cabo ambas aristas. Es mucha responsabilidad, pues hay que estar al ciento por ciento de cada tarea. Me costó mucho pero por suerte tenemos un muy buen equipo. Los productores asociados eran los que se encargaban a pleno cuando actuaba. Obviamente, uno quiere que salga lo mejor posible entonces la exigencia siempre está. Ahí es donde se complica. Ya sé que para la próxima vez haré una u otra o a lo mejor tendré una participación más pequeña. Con este tema de la pandemia, se cambió el mundo y es más complicado el estreno. No sé si será el año que viene, si la subiremos a una plataforma. Hay que tomar varias decisiones que son exigidas por la situación que vivimos, no es por algo que tengamos que decidir, sino es una situación de fuerza mayor. Me gustaría que se emita en un cine, que la gente se pueda sentar, es como el gran sueño de la pantalla gigante. Nos tocó una difícil pero no somos los únicos porque hay muchos que están en esta posición.

—¿Qué opinás sobre la distribución cinematográfica en la Argentina?

—No está bien equiparada para todos por igual, porque no es lo mismo una producción grande que una independiente o alguien que recién empieza. A nivel del mercado es más fácil que lleguen los de renombre que aquellos más pequeños pues nos cuesta mucho más. La distribución del cine tiene que ser más equitativa. Es cuestión de acordar con los referentes.

—También estás inmerso en la escritura…

—Lo sigo haciendo, sí. Tengo guiones que los estoy adaptando a estos tiempos y también leo tantos otros de personas independientes. La idea es seguir asociándome para producir pequeñas películas pero con buenas historias para continuar en este mundo del cine.

El amor más esperado

Desde hace un tiempo considerable, Fabián Mazzei y Araceli González están casados y tienen un amor para toda la vida. Han pasado por infinidad de situaciones adversas y otras tantas felices que los unieron aún más en la vida.

Pero no solo comparten el costado sentimental, sino que también la pareja ha recorrido ámbitos profesionales como la producción de la película Sola, los proyectos de la web estética de la exmodelo, entre otros.

Además, transitaron la cuarentena dividiendo las tareas cotidianas, compartiendo los momentos en familia junto a los hijos de la actriz, Florencia Torrente y Tomás Kirzner, el disfrute del hogar y las mascotas.

El universo digital

—¿Qué opinión te merecen las

plataformas digitales a la hora de la actuación?

—Los proyectos cambiaron como lo hizo el mundo. Con el tema de la actuación, las plataformas son una posibilidad, pero no es tampoco el ideal. Siempre dije que más adelante me gustaría preparar actores. Me parece que los tiempos se adelantaron porque necesito el contacto con el teatro, hablar del tema cotidiano, estar empapado en ello. No voy a dejar de hacer cine, pero también advierto cierta atracción por la docencia. Sobre todo en adolescentes, personas que recién empiecen, que no tiene vicios. Así tratar de encontrar caminos que convengan en la actuación pero esa es mi teoría. Hay varios caminos, cada uno se prepara de manera que le hace sentir mejor así que esa es la idea. Quiero seguir con la producción, buscar capitales o llevar proyectos afuera. Ahora estamos como en una cajita, a veces se puede salir y otras se cierra entonces hay que quedarse adentro. Esa es la imagen. Estamos muchos así en el mundo. Proyectos hay y debemos adaptarnos a lo que está pasando. Esa es la verdad.