Recrudece la pelea entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicole Neumann y Fabián Cubero vienen teniendo un inicio de 2023 bastante picante. Ocurre que, desde diciembre del año pasado, ambos tienen cada vez más presencia en los noticieros del corazón. Y esta semana que pasó no fue la excepción. Es que sigue el conflicto alrededor de la mayor de sus hijas, Indiana, quien desde hace varios meses está viviendo con su papá y ya no con Nicole, como sí lo hacen las otras dos hijas, también fruto de la relación de Nicole y Fabián. De hecho, vale recordar que la adolescente pasó las fiestas del año pasado con su papá en la costa uruguaya.

Al principio se especuló que el motivo por el cual Indiana había elegido vivir con su papá era el régimen alimenticio al que la sometía su madre debido a sus inicios en el modelaje. Luego se supo que no era así y empezaron a trascender algunos rumores que apuntan a que la actual relación de Nicole con el piloto Manu Urcera no sería del total agrado de Indiana. Quien habló al respecto nuevamente fue Fabián “Poroto” Cubero. En televisión confirmó otra vez que su hija no tiene relación con Nicole desde diciembre. Allí expresó: “Yo no dije nada malo. Simplemente que Indiana estaba viviendo conmigo desde diciembre. Aparte ya se sabe por la prensa y por fotos que hemos subido desde ambos lados que estamos así, no comenté nada nuevo”. Y agregó: “He escuchado algunos comentarios como que en mi casa no les ponemos límites a las nenas y demás, pero no los tomo en serio porque la realidad no es esa. Es otra realidad, de la que no viene al caso hablar porque hay nenas en el medio”. Hace apenas unos días circularon especulaciones respecto a que Nicole e Indiana estarían encontrándose a solas algunos días a la semana, pero eso fue desmentido. “Desde mi lado, siempre voy a colaborar para que mi hija tenga una buena relación con la madre y conmigo, con sus tíos y con toda la familia. Pero hoy en día el deseo de la nena es otro y yo, obviamente, como padre, la voy a respetar. Tiene 14 años y está bastante grande para tomar las decisiones que toma”, concluyó Cubero.

Por su parte, Nicole Neumann parece no haberse quedado atrás. Ocurre que luego de las declaraciones de Cubero en televisión, ella se expresó en sus redes sociales —en las que siempre se la ve muy activa mostrando, sobre todo, sus originales looks—, enviando una indirecta que parece tener un único destinatario: su ex y padre de Indiana, Fabián Cubero. Allí escribió: “Las personas son lo que son, no lo que queremos que sean. Y nos guste o no, son los hechos los que hablan por ellas”. Así las cosas, es de esperar que durante las próximas semanas hayan novedades, de un lado u otro.