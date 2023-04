Los detalles de aquel romance mediático entre Eugenia Suárez y Rodrigo De Paul

La pandemia del coronavirus detuvo la vida tal como la conocíamos y el cotidiano transcurría puertas adentro. Una vez que se decretaron las aperturas de las actividades, todo volvió a la normalidad.

En este marco, Eugenia Suárez tomó sus maletas para instalarse en el viejo continente y puso manos a la obra para grabar como protagonista una película. En esta interpretaba a una mujer que logra escapar de una red de trata de personas y prostitución. En ese contexto, la mujer estaba con sus hijos y sus amigos en Europa, donde no dejó de disfrutar salidas. En ese entonces, hacía poco tiempo que estaba separada de su esposo Benjamín Vicuña, que es el padre de sus hijos Magnolia y Amancio —recordemos que la primogénita de la actriz, llamada Rufina, es fruto de su amor con Nicolás Cabré—. Por ese entonces, la actriz fue a visitar Francia, donde se habría encontrado con Mauro Icardi para pasar una noche de amor, pero luego todo fue descubierto por la esposa del futbolista, Wanda Nara, que, buscando en el celular de este una foto de su hija menor para festejar su cumpleaño, leyó mensajes que daban cuenta del engaño. En consecuencia, la empresaria y actual conductora de MasterChef publicó todo en las redes sociales y el escándalo estalló. Asimismo, pudieron trascender las diferencias sobre esta situación y la pareja pudo reconciliarse.

En el momento de este lío internacional, también se supo que Eugenia mantuvo un affaire con Rodrigo De Paul, por ese entonces casado con Camila Homs, la madre de sus hijos Bautista y Francesca. Ahora el periodista de espectáculos Ángel De Brito retomó la polémica —recordemos que hoy el futbolista está en pareja con la cantante Tini Stoessel—. El comunicador y conductor de LAM abrió las encuestas para los seguidores en las redes sociales y fue indagado sobre la veracidad del romance entre la ex Teen Angel y el jugador de la Selección nacional de fútbol. El especialista afirmó: “Cuando fue el Wandagate, ella filtró la existencia de esos chats. De Paul dice que no la conoce en persona y que nunca tuvo nada con la China”. Por ese entonces, el padre de Camila, el empresario Horacio Homs, afirmó: “Me enteré una mañana por una amiga mía. Me dice ¿Sabés algo de que Rodrigo está con la China? Yo después hablo con Rodrigo y me dijo: Gordo, te juro que no estuve con la China. Nada, ahí empezó el problema”. Además, Ángel dijo en pleno escándalo en una emisión de su exitoso show: “Wanda en un momento le cuenta a Yanina que De Paul le había escrito a la China, que De Paul le escribió a muchas chicas famosas, una de esas era la China Suárez. En ese momento yo estaba trabajando en el Bailando”. En la actualidad, la actriz terminó su relación con el cantante Rusherking, con quien salió por poco más de un año, ruptura que no se habría dado en las mejores condiciones, a pesar de que ambos compartieron un comunicado en el que dieron a conocer que ya no se encontraban juntos por decisión propia. Por su parte, la pareja de Mauro y Wanda está en su mejor momento profesional y amoroso, alternando sus días entre la Argentina y Dubái por trabajo.